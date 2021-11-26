ЖАНТИ ФИЛИПП

ЖАНТИ ФИЛИПП - французский режиссёр, художник, актёр, продюсер театра кукол.

Окон­чил факультет гра­фи­ки Па­риж­ской шко­лы изо­бра­зительного искусства (1961). По за­да­нию ЮНЕСКО в 1962-1965 годах со­вер­шил кру­го­свет­ное пу­те­шест­вие со съё­моч­ной груп­пой, во вре­мя ко­то­ро­го снял фильм «Об­ря­ды и иг­ры» (вы­шел в 1967 году). Пер­вые ку­коль­ные но­ме­ра Жанти - эс­т­рад­ные скет­чи, где главный ге­рой Пье­ро бо­рет­ся за свою не­за­ви­си­мость от кук­ло­во­да. Ос­но­ва­тель (совместно с М. Ан­дер­вуд) те­ат­ра «Ком­па­ния Фи­лип­па Жан­ти» (1968, Па­риж). С 1968 года мно­го га­ст­ро­ли­ро­вал с эс­т­рад­ным пред­став­ле­ни­ем (несколько ку­коль­ных но­ме­ров в жан­ре ка­ба­ре), при­нёс­шим ему ми­ро­вую сла­ву. Твор­че­ст­во Жанти это­го пе­рио­да раз­ви­ва­лось под влия­ни­ем соль­ной про­грам­мы С.В. Об­раз­цо­ва и свя­за­но с его от­кры­тия­ми в жан­ре ку­коль­ной па­ро­дии . Пер­вый ус­пех Жанти как ак­тё­ру в 1970 году при­нёс эс­т­рад­ный соль­ный но­мер с ма­рио­нет­кой Пье­ро, а как ре­жис­сё­ру - эс­т­рад­ный но­мер со страу­са­ми (уча­ст­во­ва­ли 4 ак­тё­ра). Яр­кие, обая­тель­ные кук­лы Жанти - Стра­ус с пя­тью го­ло­ва­ми и под­виж­ны­ми клю­ва­ми, Пе­ли­кан, па­ро­ди­рую­щий Л. Арм­ст­рон­га, и другие по­лу­чи­ли ши­ро­кое при­зна­ние. В 1970-х годах Жанти ак­тив­но ра­бо­тал над соз­да­ни­ем те­ле­се­риа­лов («Кру­го­свет­ное пу­те­ше­ст­вие ма­рио­не­ток», 1973; «Се­мья Оникс», 1974; «Гер­тру­да и Бар­на­бе», 1975). Но­вый этап твор­че­ст­ва Жанти на­чал­ся спек­так­лем боль­шой фор­мы «Круг­лый, как куб» (1980, совместно с Ан­дер­вуд). Отой­дя от эс­т­рад­но­го жан­ра, Жанти соз­да­ёт фи­лософские спек­так­ли-сны (совместно с Ан­дер­вуд), «гал­лю­ци­на­ции» с эле­мен­та­ми дра­ма­тического те­ат­ра, те­ат­ра ма­сок, пан­то­ми­мы , ба­ле­та («Бе­зу­мие по Зиг­мун­ду» по мо­ти­вам про­из­ве­де­ний З. Фрей­да, 1983; «Па­рад же­ла­ний», 1986; «Вле­че­ние», 1989; «Не за­бы­вай­те ме­ня», 1992; «Не­под­виж­ный пут­ник», 1995; «Без­би­лет­ни­ки», 1996; «Де­дал», 1997; «Океа­ны и Уто­пии», 1998; «Не­ве­ро­ят­ный кон­церт», 2001; «Ли­ния утеч­ки», 2002; «Край зем­ли», 2005, и др.).

Иллюстрации:

Ф. Жан­ти. Эст­рад­ный но­мер «Та­нец страу­сят». Архив БРЭ.