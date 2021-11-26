ЗАМОК СВЯТОГО АНГЕЛА

ЗАМОК СВЯТОГО АНГЕЛА - па­мят­ник ис­то­рии и ар­хи­тек­ту­ры в Риме.

Рас­по­ла­га­ет­ся на пра­вом бе­ре­гу Тиб­ра вбли­зи Ва­ти­ка­на. По­стро­ен в 130 - 139 годах как мав­зо­лей императора Ад­риа­на (слу­жил усы­паль­ни­цей римских им­пе­ра­то­ров до Ка­ра­кал­лы вклю­чи­тель­но). Квад­рат­ный по­ста­мент с брон­зо­вы­ми ста­туя­ми по уг­лам слу­жил ос­но­ва­ни­ем для об­ли­цо­ван­но­го мра­мо­ром ци­лин­д­ра, на ко­то­ром сто­ял квад­рат­ный храм с 4 пор­ти­ка­ми, ок­ру­жён­ный ки­па­ри­са­ми и увен­чан­ный брон­зо­вой квад­ри­гой Ге­лио­са. В конце III века вклю­чён в со­став сте­ны Ав­ре­лиа­на, с V века ис­поль­зо­вал­ся как фор­ти­фи­кационное со­ору­же­ние. В сред­ние ве­ка был над­стро­ен, ук­ре­п­лён бой­ни­ца­ми и ма­ши­ку­ля­ми и ок­ру­жён сте­ной с зуб­ца­ми; слу­жил тюрь­мой, зда­ни­ем су­да и другим. По ле­ген­де, в 590 году па­пе Гри­го­рию Ве­ли­ко­му во вре­мя мо­леб­на на вер­ши­не Замка Святого Ангела явил­ся ар­хан­гел Ми­ха­ил; од­на­ко имя ар­хан­ге­ла свя­зы­ва­ет­ся со зда­ни­ем толь­ко с XI века. С XII века на­зы­вал­ся зам­ком. С конца XIII века на­хо­дил­ся в рас­по­ря­же­нии римского папы. В 1378 году силь­но по­стра­дал от об­стре­лов французской ар­тил­ле­рии (по­гиб­ло всё ан­тич­ное де­ко­ра­тив­ное уб­ран­ст­во). Вос­ста­нав­ли­вал­ся и был час­тич­но пе­ре­стро­ен в конце XIV – начале XVI веков при уча­стии ар­хи­тек­то­ров Н. Лам­бер­ти (1395 год), Дж. да Сан­гал­ло, Ми­ке­ланд­же­ло, А. да Сан­гал­ло Млад­ше­го; во­круг зам­ка был воз­ве­дён ок­та­гон стен, пре­вра­тив­ший его в не­при­ступ­ную кре­пость, при­строе­ны бас­тио­ны, соз­дан под­зем­ный пе­ре­ход, со­еди­няю­щий его с Ва­ти­кан­ским двор­цом. Мост Святого Ан­ге­ла (по­стро­ен в 134 - 136), свя­зы­ваю­щий за­мок с Мар­со­вым по­лем, в 1667 - 1669 был ук­ра­шен по про­ек­ту Дж. Л. Бер­ни­ни ста­туя­ми ан­ге­лов с ору­дия­ми Стра­стей Хри­сто­вых. В 1752 году на вер­ши­не Замка Святого Ангела ус­та­нов­ле­на брон­зо­вая фи­гу­ра ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла. В конце XIX - начале XX веков в свя­зи с пе­ре­строй­кой на­бе­реж­ных Тиб­ра за­сы­па­ны рвы, сне­се­ны два бас­тио­на и ряд др. ук­ре­п­ле­ний. С 1925 года му­зей. В со­ста­ве ис­то­рических па­мят­ни­ков Ри­ма и Ва­ти­ка­на вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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