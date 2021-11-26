ЗАМОК СВЯТОГО АНГЕЛА
ЗАМОК СВЯТОГО АНГЕЛА - памятник истории и архитектуры в Риме.
Располагается на правом берегу Тибра вблизи Ватикана. Построен в 130 - 139 годах как мавзолей императора Адриана (служил усыпальницей римских императоров до Каракаллы включительно). Квадратный постамент с бронзовыми статуями по углам служил основанием для облицованного мрамором цилиндра, на котором стоял квадратный храм с 4 портиками, окружённый кипарисами и увенчанный бронзовой квадригой Гелиоса. В конце III века включён в состав стены Аврелиана, с V века использовался как фортификационное сооружение. В средние века был надстроен, укреплён бойницами и машикулями и окружён стеной с зубцами; служил тюрьмой, зданием суда и другим. По легенде, в 590 году папе Григорию Великому во время молебна на вершине Замка Святого Ангела явился архангел Михаил; однако имя архангела связывается со зданием только с XI века. С XII века назывался замком. С конца XIII века находился в распоряжении римского папы. В 1378 году сильно пострадал от обстрелов французской артиллерии (погибло всё античное декоративное убранство). Восстанавливался и был частично перестроен в конце XIV – начале XVI веков при участии архитекторов Н. Ламберти (1395 год), Дж. да Сангалло, Микеланджело, А. да Сангалло Младшего; вокруг замка был возведён октагон стен, превративший его в неприступную крепость, пристроены бастионы, создан подземный переход, соединяющий его с Ватиканским дворцом. Мост Святого Ангела (построен в 134 - 136), связывающий замок с Марсовым полем, в 1667 - 1669 был украшен по проекту Дж. Л. Бернини статуями ангелов с орудиями Страстей Христовых. В 1752 году на вершине Замка Святого Ангела установлена бронзовая фигура архангела Михаила. В конце XIX - начале XX веков в связи с перестройкой набережных Тибра засыпаны рвы, снесены два бастиона и ряд др. укреплений. С 1925 года музей. В составе исторических памятников Рима и Ватикана включён в список Всемирного наследия.