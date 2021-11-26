ЗАКС КЛАУС ЮРГЕН

ЗАКС (Sachs) КЛАУС ЮРГЕН - немецкий му­зы­ко­вед .

В 1950 году окон­чил Выс­шую шко­лу му­зы­ки в Лейп­ци­ге (по клас­су ор­га́­на учил­ся у К. Штрау­бе). Ста­жи­ро­вал­ся во Фрай­бур­ге у Х. Эг­ге­брех­та. Пре­по­да­вал в про­тес­тант­ской Шко­ле цер­ков­ной му­зы­ки в Гёр­ли­це (1951-1960), в университете Эр­лан­ге­на (ис­то­рия му­зы­ки; 1969-1994 года, с 1982 года профессор). Его дис­сер­та­ция о кон­тра­пунк­те XIV-XV веков (1967) - важ­ней­шее ис­точ­ни­ко­ведческое и тео­ре­тическое ис­сле­до­ва­ние на эту те­му. Тру­ды по истории орга́на (в том числе пуб­ли­ка­ции ра­нее не­из­вест­ных прак­тических ру­ко­водств и тео­ре­тических трак­та­тов) вне­сли су­ще­ст­вен­ный вклад в современное пред­став­ле­ние о стро­ях и осо­бен­но­стях функ­цио­ни­ро­ва­ния орга́нов в эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья и Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния.