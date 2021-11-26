ЙЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

ЙЕЛЬСКАЯ ШКОЛА - направление в американском литературоведении 1970-1980-х годов.

Его пред­ста­ви­те­ли (Х. Блум, П. М. де Ман, Дж. Харт­ман, Дж. Х. Мил­лер и др. со­труд­ни­ки Йель­ско­го университета) при­ме­ня­ли прин­ци­пы де­кон­струк­ти­виз­ма в ин­тер­пре­та­ции главным образом про­из­ве­де­ний английского ро­ман­тиз­ма и литературы Вик­то­ри­ан­ской эпо­хи. Учё­ные Йельской школы стре­ми­лись вы­явить в тек­сте скры­тый ме­та­фо­рический или ри­то­рический план, ко­то­рый, по их мне­нию, пред­по­ла­га­ет не­воз­мож­ность од­но­знач­но­го по­ни­ма­ния про­из­ве­де­ния.

Вся­кая ин­тер­пре­та­ция тек­ста не­пол­на и «оши­боч­на»; кри­тик дол­жен, ос­та­вив по­пыт­ки его «по­нять», на­пра­вить свои уси­лия на то, что­бы вскрыть про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду внеш­ней ло­гической струк­ту­рой тек­ста (лож­но ука­зы­ваю­щей на на­ли­чие у не­го един­ст­вен­но­го объ­ек­тив­но­го смыс­ла) и его фи­гу­ра­тив­но-ри­то­рической мно­го­знач­но­стью.

Ра­бо­ты учё­ных Йельской школы ста­ви­ли сво­ей це­лью по­ка­зать, что фи­гу­ры тек­ста от­сы­ла­ют не к вне­ли­те­ра­тур­ным смыс­лам, а ли­бо к бо­лее ран­ним тек­стам литературной тра­ди­ции, ли­бо к др. фи­гу­рам то­го же тек­ста; про­из­ве­де­ние ока­зы­ва­лось ла­би­рин­том фи­гур и ци­тат, бес­ко­неч­но от­сы­лаю­щих друг к дру­гу. При этом де­кон­ст­рук­ция рас­смат­ри­ва­лась Йельской школой не толь­ко как ис­сле­до­ва­тель­ский ме­тод, но и как мо­дус су­ще­ст­во­ва­ния са­мо­го литературного тек­ста, ко­то­рый в ко­неч­ном ито­ге от­крыт для чи­та­те­ля и кри­ти­ка лишь в той ме­ре, в ка­кой он от­ри­ца­ет и «ра­зо­бла­ча­ет» сам се­бя, об­на­ру­жи­вая за «инс­це­ни­ров­кой» смыс­ла свою пол­ную не­по­сти­жи­мость. Раз­ра­бо­тан­ная в рам­ках Йельской школы ме­то­ди­ка ана­ли­за литературного про­из­ве­де­ния ока­за­ла зна­чительное влия­ние на ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ние конца XX века.

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