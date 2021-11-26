ЙЕЛЬСКАЯ ШКОЛА
ЙЕЛЬСКАЯ ШКОЛА - направление в американском литературоведении 1970-1980-х годов.
Его представители (Х. Блум, П. М. де Ман, Дж. Хартман, Дж. Х. Миллер и др. сотрудники Йельского университета) применяли принципы деконструктивизма в интерпретации главным образом произведений английского романтизма и литературы Викторианской эпохи. Учёные Йельской школы стремились выявить в тексте скрытый метафорический или риторический план, который, по их мнению, предполагает невозможность однозначного понимания произведения.
Всякая интерпретация текста неполна и «ошибочна»; критик должен, оставив попытки его «понять», направить свои усилия на то, чтобы вскрыть противоречие между внешней логической структурой текста (ложно указывающей на наличие у него единственного объективного смысла) и его фигуративно-риторической многозначностью.
Работы учёных Йельской школы ставили своей целью показать, что фигуры текста отсылают не к внелитературным смыслам, а либо к более ранним текстам литературной традиции, либо к др. фигурам того же текста; произведение оказывалось лабиринтом фигур и цитат, бесконечно отсылающих друг к другу. При этом деконструкция рассматривалась Йельской школой не только как исследовательский метод, но и как модус существования самого литературного текста, который в конечном итоге открыт для читателя и критика лишь в той мере, в какой он отрицает и «разоблачает» сам себя, обнаруживая за «инсценировкой» смысла свою полную непостижимость. Разработанная в рамках Йельской школы методика анализа литературного произведения оказала значительное влияние на литературоведение конца XX века.