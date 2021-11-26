ЛЕНА

ЛЕНА - река в России , вторая по водности и третья по длине в стране.

Дли­на 4400 км, площадь бас­сей­на 2490 тысячи км2. Бе­рёт на­ча­ло на западном скло­не Бай­каль­ско­го хреб­та, впа­да­ет в мо­ре Лап­те­вых. Вер­хо­вья Лены и зна­чительная часть бас­сей­нов её пра­вых при­то­ков рас­по­ло­же­ны в гор­ных рай­онах При­бай­ка­лья, За­бай­ка­лья и на Ал­дан­ском на­горье, основная часть бас­сей­нов ле­вых при­то­ков - на Сред­не­си­бир­ском плос­ко­го­рье. Су­ро­вость кли­ма­та в бас­сей­не Лены обу­слов­ли­ва­ет поч­ти сплош­ное рас­про­стра­не­ние мно­го­лет­не­мёрз­лых по­род (мощ­ность мно­го­лет­ней мерз­ло­ты в рай­оне города Якутск 220 м, в дель­те Лены 500–600 м).

Пер­вые све­де­ния о Лене бы­ли по­лу­че­ны в 1610-х годах русскими зем­ле­про­ход­ца­ми - вы­ход­ца­ми с Ме­зе­ни Сав­лу­ком и Фи­латом. В 1620-1623 годах П.Д. Пян­да про­шёл около 2,4 тысяч км по верх­ней и сред­ней Лене, впер­вые ука­зал ме­сто­по­ло­же­ние При­лен­ско­го и Ан­гар­ско­го пла­то. В 1627-1628 годах - на Лене по­бы­вал М. Ва­силь­ев, в 1628 году - В.Е. Бу­гор. В 1629 году ос­но­ва­но Кут­ское зи­мо­вье (с 1631 года Усть-Кут­ский ост­рог), в 1632 году - Якут­ский ост­рог. В 1630-1635 годах В.Е. Бу­гор, И.А. Гал­кин и П.И. Бе­ке­тов об­сле­до­ва­ли большую часть бас­сей­на Ле­ны.

На­учные ис­сле­до­ва­ния Лены и её при­то­ков бы­ли на­ча­ты уча­ст­ни­ка­ми 2-й Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции (1733-1743 годы). В 1820-х годах в бас­сей­не Лены ра­бо­та­ла экс­пе­ди­ция под руководством П.Ф. Ан­жу, в 1873-1875 годах - А.Л. Че­ка­нов­ско­го, в 1885-1886 годах - Э.В. Тол­ля и др. В 1856 году по Лене про­шёл пер­вый па­ро­ход, в 1878 году по­ло­же­но на­ча­ло па­ро­ход­но­му со­об­ще­нию ме­ж­ду Якут­ском и усть­ем Лены, в 1894 году по ини­циа­ти­ве ниж­не­удин­ско­го куп­ца 1-й гиль­дии Н.Е. Гло­то­ва от­кры­то поч­то­во-пас­са­жир­ское па­ро­ход­ст­во, осу­ще­ст­в­ляв­шее реч­ное со­об­ще­ние ме­ж­ду Усть-Ку­том и Якут­ском. С 1897 году на­ча­ли про­во­дить­ся во­до­мер­ные на­блю­де­ния в Ки­рен­ске и Усть-Ку­те, с 1899 года - в Якут­ске и Ви­ти­ме. В 1910-1915 годах кар­то­гра­фическе ра­бо­ты на Лене ве­ла Лен­ская пар­тия Управ­ле­ния вод­ных пу­тей Амур­ско­го бас­сей­на. Уча­ст­ни­ки экс­пе­ди­ций Ф.А. Ма­ти­се­на (1919-1920 годы) и Н.И. Ев­ге­но­ва (1921 год) со­ста­ви­ли опись Лены от устья до города Якутск.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)