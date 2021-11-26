ЛЕНА
ЛЕНА - река в России, вторая по водности и третья по длине в стране.
Длина 4400 км, площадь бассейна 2490 тысячи км2. Берёт начало на западном склоне Байкальского хребта, впадает в море Лаптевых. Верховья Лены и значительная часть бассейнов её правых притоков расположены в горных районах Прибайкалья, Забайкалья и на Алданском нагорье, основная часть бассейнов левых притоков - на Среднесибирском плоскогорье. Суровость климата в бассейне Лены обусловливает почти сплошное распространение многолетнемёрзлых пород (мощность многолетней мерзлоты в районе города Якутск 220 м, в дельте Лены 500–600 м).
Первые сведения о Лене были получены в 1610-х годах русскими землепроходцами - выходцами с Мезени Савлуком и Филатом. В 1620-1623 годах П.Д. Пянда прошёл около 2,4 тысяч км по верхней и средней Лене, впервые указал местоположение Приленского и Ангарского плато. В 1627-1628 годах - на Лене побывал М. Васильев, в 1628 году - В.Е. Бугор. В 1629 году основано Кутское зимовье (с 1631 года Усть-Кутский острог), в 1632 году - Якутский острог. В 1630-1635 годах В.Е. Бугор, И.А. Галкин и П.И. Бекетов обследовали большую часть бассейна Лены.
Научные исследования Лены и её притоков были начаты участниками 2-й Камчатской экспедиции (1733-1743 годы). В 1820-х годах в бассейне Лены работала экспедиция под руководством П.Ф. Анжу, в 1873-1875 годах - А.Л. Чекановского, в 1885-1886 годах - Э.В. Толля и др. В 1856 году по Лене прошёл первый пароход, в 1878 году положено начало пароходному сообщению между Якутском и устьем Лены, в 1894 году по инициативе нижнеудинского купца 1-й гильдии Н.Е. Глотова открыто почтово-пассажирское пароходство, осуществлявшее речное сообщение между Усть-Кутом и Якутском. С 1897 году начали проводиться водомерные наблюдения в Киренске и Усть-Куте, с 1899 года - в Якутске и Витиме. В 1910-1915 годах картографическе работы на Лене вела Ленская партия Управления водных путей Амурского бассейна. Участники экспедиций Ф.А. Матисена (1919-1920 годы) и Н.И. Евгенова (1921 год) составили опись Лены от устья до города Якутск.