САНЧЕС-АЛЬБОРНОС, КЛАУДИО

Сáнчес-Альбóрнос ( исп. Sánchez-Albornoz) , Клаудио (07.04.1893, Мадрид — 08.07.1984, Авила) — испанский историк, государственный деятель. Окончил Мадридский университет (1913), доктор исторических наук (1914). Преподавал историю Испании в университетах Барселоны, Валенсии, Вальядолида и Мадрида. Ректор Центрального университета (ныне — Мадридский университет Комплутенсе; 1932–1934). Член Королевской академии истории (с 1926). Депутат (1931–1936) и вице-президент (1936) кортесов. Государственный министр (1933), посол Испании в Португалии (1936). После начала Гражданской вой­ны в Испании 1936–1939 эмигрировал во Францию, в 1940 переехал в Аргентину, профессор в университетах Мендосы и Буэнос-Айреса. Председатель правительства Испанской республики в изгнании (1962–1971). Вернулся в Испанию в 1983. Специалист по истории средневековой Испании, считал этот период определяющим для дальнейшего развития страны.

Соч.: En torno a los orígenes del feudalismo. Mendoza, 1942; La España musulmana. Buenos Aires, 1946; España, un enigma histórico. Buenos Aires, 1956; Estudios sobre las instituciones medievales españolas. México, 1965; Estudios visigodos. Roma, 1971; Origen de la nación española: el Reino de Asturias. Madrid, 1985. Д. И. Юшина.