САГАН КАРЛ

Американский астрофизик, популяризатор науки.

Ранние годы

Происходил из семьи евреев, проживавших в нью-йоркском Бруклине. Отец – Сэм (Самуил) Саган, был выходцем из Подольской губернии Российской империи. Мать – Рейчел Молли Грубер, американка по рождению (ее отец происходил из Австро-Венгрии). У Карла была сестра Кэрол. Уже с раннего детства будущий ученый заинтересовался космосом. В пятилетнем возрасте он прочел книжку, посвященную астрономии и заболел звездами. Через два года он посетил знаменитый нью-йоркский планетарий Хейдена, а в 12 лет окончательно решил посвятить себя астрономической науке. В 1948 году Саганы перебрались в городок Рауэй, в котором мальчик до 1951 года посещал среднюю школу.

Научная работа. Популяризация науки

Тогда же он стал студентом Чикагского университета, в 1956 году доучившись до магистерской степени. Через четыре года Карл получил докторскую степень после защиты диссертации по астрономии и астрофизике. Некоторое время он трудился в качестве лаборанта у генетика и лауреата Нобелевской премии Германа Джозефа Мёллера, затем написал диссертацию, посвященную проблеме происхождения жизни (руководитель – физик Гарольд Клейтон Юри). Также молодой ученый успел поработать с такими выдающимися учеными, как Георгий Гамов, Мелвин Кальвин и Джерард Койпер.

В начале 1960-х Саган ассистировал в обсерватории родного университета, а также трудился в Стэнфорде и Калифорнийском университете в Беркли. Тогда же он начал изучать поверхность и атмосферу Венеры. Работая в Калифорнийском технологическом институте, Саган внес свой вклад в осуществление первой миссии к Венере. В 1967 году станция Венера-4, исследовавшая планету, показала, что его гипотезы о сухой и раскаленной поверхности здесь верны.

В 1962-1968 годах Саган – преподаватель астрономии в Гарварде , после чего он перешел в Корнеллский университет. Здесь он через пару лет стал профессором и директором лаборатории по изучению планет. Ученый участвовал в подготовке космических миссий, по его предложению все зонды оснащались посланиями к возможно существующим цивилизациям внеземного происхождения (первым из них стала алюминиевая пластина «Пионера-10», 1972, самым известным – Золотая пластина «Вояджера», 1977).

Кроме Венеры, Карл Саган исследовал сезоны Марса (связал их изменение с пылевыми бурями) и Титана, спутника Сатурна. На примере Венеры он продемонстрировал опасность глобального потепления на Земле, отмечая его антропогенный характер. Саган также был увлечен идей существования внеземных цивилизаций (состоял в Институте SETI, занимавшимся поисками разумной жизни за пределами Земли). Наряду с математиком Никитой Николаевичем Моисеевым ученый создал модель ядерной зимы, которая могла прийти после ядерной войны. Был редактором астрономического журнала «Икар».

Карл Саган стал одним из самых ярким популяризаторов естественных наук. Он являлся основателем и членом «Планетарного общества», целью которого были космические исследования и популяризация астрономии и науки в целом. В 1980 году ученый создал культовый научно-популярный телесериал «Космос: персональное путешествие». В том же году по его следам была выпущена книга «Космос». В 1994 году вышло продолжение - книга «Голубая точка. Космическое будущее человечества». Другими известными научно-популярными работами Карла Сагана стали «Мозг Брока. О науке, космосе и человеке», «Тени забытых предков: Поиск того, кем мы являемся», «Драконы Эдема: Рассуждения об эволюции человеческого мозга» (за нее астроном получил Пулитцеровскую премию), «Наука в поисках бога» и др. Последней книгой Сагана стали «Миллиарды и миллиарды: Размышления о жизни и смерти на рубеже тысячелетий». Также он является автором художественной книги «Контакт», экранизированной в 1997 году. Рассказывал ученый о науке и в телепередаче Джонни Карсона «The Tonight Show», где был частым гостем.

Во всей своей научной работе Карл Саган отстаивал позиции скептицизма и главенство научного метода, боролся против проявлений псевдонауки и разного рода суеверий.

Общественные взгляды. Личная жизнь

Всю жизнь Карл Саган выступал за идеи гуманизма, демократии, против неправильного использования науки и национализма. Во время президентства Рональда Рейгана участвовал в акциях протеста, связанных с разработкой ядерного оружия. В 1986-1987 годах в Неваде с другими антивоенными активистами выступал против «холодной войны» , также рьяно критиковал программу «Звездных войн» Рейгана. За свою общественную деятельность несколько раз подвергался аресту.

Карл Саган придерживался позиций агностицизма. Был трижды женат. Первой супругой была Линн Маргулис (дети: Дорион и Джереми), второй – Линда Зальцман (сын Ник), третьей – Энн Друян (дети: Саша и Сэм), ставшая соавтором сериала «Космос: персональное путешествие».

Саган был обладателем огромного количества всевозможных премий за свою научную и популяризаторскую работу. Известными его учениками являются астрофизики Джеймс Поллак и Нил Деграсс Тайсон, астроном и геолог Стив Скваерс.

Несколько последних лет жизни ученый страдал от миелодисплазии, скончавшись в 1996 году в онкологическом центре Сиэтла в результате воспаления легких. Погребен в Нью-Йорке.