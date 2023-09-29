Рáнсимен Стивен

Рáнсимен ( англ. Runciman), Стивен (07.07.1903, Нортамберленд — 01.11.2000, Радвей) — британский историк-медиевист, византинист. Родился в знатной и состоятельной семье, отец (Уолтер Р.-младший) и мать (Хильда Р.) были членами Британского парламента от Либеральной партии. В детстве выучил несколько языков, среднее образование получил в колледже Итон, продолжил обучение в Тринити-­колледже в Кембридже (степень магистра искусств, 1928); научный руководитель — историк-­антиковед и византинист Дж. Б. Бьюри. Получив стипендию Тринити-­колледжа, в 1927–1937 Р. опубликовал свои первые книги по истории Византии. В 1938 получил крупное наследство от деда, отказался от стипендии и стал независимым исследователем. С началом Второй мировой вой­ны поступил на дипломатическую службу, в 1940–1942 работал в представительствах Великобритании в Софии, Каире и Иерусалиме. В 1942–1945 — профессор византийского искусства и истории в Стамбульском университете. В 1945–1947 — представитель Британского совета в Афинах. Выйдя в отставку, Р. переехал в семейное поместье в Шотландии и посвятил себя науке. Опубликовал множество монографий и незначительное количество статей. Большинство исторических работ Р. посвящены Византии и ее средневековым соседям. Воспоминания о многочисленных путешествиях легли в основу автобиографической книги «A Traveller’s Alphabet: Partial Memoirs» (New York, 1991). Член Британской Академии наук (с 1957), президент (1962–1975) и вице-президент (1975–2000) Британского археологического института в Анкаре, с 1966 — вице-президент Международной ассоциации византинистов. Кавалер ордена Кавалеров Почета (1984). В 1986 Англо-греческая лига учредила ежегодную премию имени Р. за книги по культуре Греции. В 1997 Р. получил премию фонда А. С. Онассиса за вклад в культуру, полученные средства передал монашеской общине Святой Горы Афон.

Библиогр. : Byzantine Style, Religion, and Civilization: In Honour of Sir St. Runciman / Ed. E. M. Jeffreys. Cambridge, 2006. P. XX–XXXVIII.

Соч. : Восточная схизма. Византийская теократия / Пер. с англ. М., 1998; Великая Церковь в пленении: История Греческой Церкви от падения Константинополя в 1453 г. до 1821 г. / Пер. с англ. СПб., 2006; Сицилийская Вечерня: История Средиземноморья в XIII в. / Пер. с англ. СПб., 2007; Падение Константинополя в 1453 г. / Пер. с англ. М., 2008; История Первого Болгарского царства / Пер. с англ. СПб., 2009. А. В. Кузнецов .