ПОПЕСКУ ДУМИТРУ РАДУ
ПОПЕСКУ ДУМИТРУ РАДУ - румынский писатель, член-корреспондент Румынской академии (2006).
Из семьи учителя. Учился в Медицинском университете в Клуже (1952-1955); окончил филологический факультет Клужского университета имени Бабеша - Больяя (1961). С 1975 года департамент Национального собрания, в 1982-1990 годы председатель Союза писателей Румынии. Печатается с 1953 года. Прозу Попеску отличает углублённый психологизм, глубокое постиже- ние национального характера: сборники рассказов «Бегство» («Fuga», 1958), «Скорбно Анастасия шла» («Duios Anastasia trecea», 1967 год, русский частичный перевод 1977 года) и другие. Романы Попеску, пронизанные фольклорными элементами, отразили влияние У. Фолкнера: «F» (1969), «Дни недели» («Zilele săptămânii», 1959), «Королевская охота» («Vânătoarea regală», 1973, русский частичный перевод 1976 года), «Дожди по ту сторону времени» («Ploile de dincolo de vreme», 1976). Среди драматургических сочинений - бурлескная трагедия-притча «Цезарь - шут пиратов» («Cezar, măscăriciul piraților», 1968 год, русский перевод 1981 года), социальная драма «Эти грустные ангелы» («Aceşti îngeri trişti», 1970 год, русский перевод 1974 года), экзистенциальная драма «Птица Шекспир» («Pasărea Shakespeare», 1973), постмодернистский фарс «Месье и мадам Баттерфляй, или Рай по Фрейду» («Domnul Fluture şi doamna Fluture sau Paradisul lui Freud», 2006). Автор поэтического сборника «Фосфорическая собака» («Câinele de fosfor», 1981), киносценариев.
Cочинения:
Teatru. Buc., 1974-1987. Vol. 1-2;
Избранное. М., 1979; Фаянсовый гном из летнего сада. М., 1981.