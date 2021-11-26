ПОПЕСКУ ДУМИТРУ РАДУ

ПОПЕСКУ ДУМИТРУ РАДУ - румынский писатель, член-корреспондент Румынской ака­де­мии (2006).

Из се­мьи учи­те­ля. Учил­ся в Медицинском университете в Клу­же (1952-1955); окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Клуж­ско­го университета имени Ба­бе­ша - Боль­яя (1961). С 1975 года департамент Национального со­б­ра­ния, в 1982-1990 годы председатель Сою­за пи­са­те­лей Ру­мы­нии. Пе­ча­та­ет­ся с 1953 года. Про­зу Попеску от­ли­ча­ет уг­луб­лён­ный пси­хо­ло­гизм, глу­бо­кое по­сти­же- ние национального ха­рак­те­ра: сборники рас­ска­зов «Бег­ст­во» («Fuga», 1958), «Скорб­но Ана­ста­сия шла» («Duios Anastasia trecea», 1967 год, русский час­тич­ный перевод 1977 года) и другие. Ро­ма­ны Попеску, про­ни­зан­ные фольк­лор­ны­ми эле­мен­та­ми, от­ра­зи­ли влия­ние У. Фолк­не­ра: «F» (1969), «Дни не­де­ли» («Zilele săp­tămânii», 1959), «Ко­ро­лев­ская охо­та» («Vânătoarea regală», 1973, русский час­тич­ный перевод 1976 года), «До­ж­ди по ту сто­ро­ну вре­ме­ни» («Ploile de dincolo de vreme», 1976). Сре­ди дра­ма­тур­гических со­чи­не­ний - бур­ле­ск­ная тра­ге­дия-прит­ча «Це­зарь - шут пи­ра­тов» («Cezar, măscăriciul pi­ra­ți­lor», 1968 год, русский перевод 1981 года), со­ци­аль­ная дра­ма «Эти гру­ст­ные ан­ге­лы» («Aceşti îngeri trişti», 1970 год, русский перевод 1974 года), эк­зи­стен­ци­аль­ная дра­ма «Пти­ца Шек­спир» («Pasărea Shakespeare», 1973), по­стмо­дер­ни­ст­ский фарс «Ме­сье и ма­дам Бат­тер­фляй, или Рай по Фрей­ду» («Dom­nul Fluture şi doamna Fluture sau Paradi­sul lui Freud», 2006). Ав­тор по­этического сборника «Фос­фо­ри­че­ская со­ба­ка» («Câinele de fosfor», 1981), ки­но­сце­на­ри­ев.

Cочинения:

Teatru. Buc., 1974-1987. Vol. 1-2;

Из­бран­ное. М., 1979; Фа­ян­со­вый гном из лет­не­го са­да. М., 1981.