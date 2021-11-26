ПОНСЕЛЬ РОЗА

ПОНСЕЛЬ РОЗА - американская певица (со­пра­но).

Из се­мьи итальянских эмиг­ран­тов. Од­на из круп­ней­ших пе­виц 1-й половины XX века. Учи­лась в Нью-Йор­ке у У. Тор­не­ра (1918), Р. Ро­ма­ни. Де­бю­ти­ро­ва­ла в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» в 1918 году в пар­тии Ле­о­но­ры («Си­ла судь­бы» Дж. Вер­ди), со­ли­ст­ка труп­пы до 1937 года. В 1929-1931 годы вы­сту­па­ла в те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон); га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в других горо­дах Ев­ро­пы, США. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - пар­тии в итальянских опе­рах: Нор­ма, Джо­кон­да (од­но­имённые опе­ры В. Бел­ли­ни, А. Пон­кь­ел­ли ), Джу­лия («Вес­тал­ка» Г. Спон­ти­ни), Вио­лет­та, Ле­о­но­ра, Ели­за­ве­та Ва­луа, Луи­за («Тра­виа­та», «Эр­на­ни», «Дон Кар­лос», «Луи­за Мил­лер» Дж. Вер­ди) и другие; мно­го вы­сту­па­ла в пар­тии Кар­мен (од­но­имённая опе­ра Ж. Би­зе). С 1937 года эпи­зо­ди­че­ски пе­ла в кон­цертax; ряд ау­дио­за­пи­сей сде­лан в 1939, 1954 годы. С 1939 года жи­ла в Бал­ти­мо­ре, бы­ла художественным руководителем Бал­ти­мор­ской опер­ной ком­па­нии (до 1979).

Её се­ст­ра Кар­ме­ла Пон­цил­ло (1888-1977), пе­ви­ца (со­пра­но), в 1925-1935 годы пе­ла в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре».