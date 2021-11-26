ПОННЕЛЬ ЖАН ПЬЕР
ПОННЕЛЬ ЖАН ПЬЕР - французский режиссёр и сценограф.
Один из крупнейших оперных режиссёров и театральных художников XX века. Учился в Париже и других. По приглашению Х.В. Хенце оформил его оперы «Бульвар одиночества» (1952) и «Король-олень» (1956). Первая самостоятельная оперная постановка - «Тристан и Изольда» Р. Вагнера (1962 год, Дюссельдорф; постановка на Байрёйтском фестивале в 1981 году считается одной из лучших в истории этой оперы). Работал во многих крупных театрах Европы и США, обычно объединяя функции режиссёра и сценографа. В 1968 году дебютировал на Зальцбургском фестивале в опере «Севильский цирюльник» Дж. Россини (дирижёр К. Аббадо) и до конца жизни был связан с этим фестивалем: поставил здесь ряд опер В.А. Моцарта, «Моисей и Аарон» А. Шёнберга (1987). В 1977 году на Глайндборнском фестивале поставил оперу «Фальстаф» Дж. Верди. В конце 1970-х годов сотрудничал с дирижёром аутентичного направления Н. Арнонкуром: постановки опер К. Монтеверди и Моцарта в Оперном театре Цюриха вошли в историю мирового оперного театра (широко известны в виде фильмов-опер). Наряду с классикой («Золушка» Россини, поставлена в 1973 году, «Ла Скала», Милан; «Дон Паскуале» Г. Доницетти, 1973 год, «Аида» Верди, 1984 год, «Итальянка в Алжире» Россини, 1988 год, все - «Ковент-Гарден», Лондон; «Летучий Голландец» Вагнера, 1979 год, «Метрополитен-опера», Нью-Йорк; «Кармен» Ж. Бизе, 1982 год, Цюрих; «Парсифаль» Вагнера, 1983 год, Кёльн; «Сельская честь» П. Масканьи и «Паяцы» Р. Леонкавалло, обе - 1985 года, Венская государственная опера; и другие) поставил ряд опер XX века, в том числе «Лулу» А. Берга (1985, Мюнхен).