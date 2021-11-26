ПОГОРЕЛИЧ
ПОГОРЕЛИЧ - (Pogorelić) Иво, хорватский пианист.
Окончил Центральную музыкальную школу в Москве по классу Е.М. Тимакина (1973), Московскую консерваторию (1978 год, ученик В.В. Горностаевой и Е.В. Малинина). С середины 1970-х годов занимался также у А.Н. Кежерадзе (с 1980 года жена Погорелича, умерла в 1996 году). 1-я пр. Международного конкурса пианистов в Монреале (1980). После 1-го выступления в Карнеги- холле (1981) гастролировал во многих странах, в 1983 году участвовал в Зальцбургском фестивале. Центральное место в репертуаре занимает классико-романтическая музыка; Погорелич часто исполняет сочинения М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева и других русских композиторов. Трактовки отличаются неординарностью; критики, признавая безукоризненное техническое мастерство Погорелича, отмечают вольное обращение с оригиналом, называют его пианистический стиль «эксцентричным», «маньеристским». Ныне живёт в Швейцарии, выступает редко.