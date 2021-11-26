ПЕПЛУМ (лат. peplum от греч. πέπλος ‒ широкое платье из тонкого полотна, одевавшееся поверх туники)

Жанр исторического кино, посвященный экранизации античных и библейских сюжетов. Его отличительной чертой является масштабность – она проявляется в большой продолжительности фильмов (более двух часов), в обилии батальных сцен, в панорамных съемках, в огромной массовке и в невероятно роскошных декорациях. На этом умопомрачительном фоне историчность отходит на второй план, уступая место зрелищности и масштабу.

Родоначальниками «пеплума» были итальянцы. Первым фильмом, выполненным в этом жанре, принято считать картину режиссера Джованни Пастроне «Кабирия» (1914).

После Второй мировой войны и в Италии, и в Америке «пеплум» пережил настоящий расцвет. Наступила эпоха массовой культуры, и зрелищность, массовость и пафос оказались как нельзя кстати. Американизация жанра естественным образом сделала Америку его лидером. Здесь он получил свое особое название – «меч и сандалии» («sword and sandal»). Именно в Америке все характеристики «пеплума» обрели свою полноту и завершенность. Мастерство, мощь и обаяние классического Голливуда привели в итоге к созданию шедевров.

В 1960 г. на экраны вышел знаменитый «Спартак» Стенли Кубрика (в главной роли Керк Дуглас). В 1962 г. появились «Триста спартанцев» режиссера Рудольфа Мате. Греческие предания легли в основу англо-американского фильма «Язон и аргонавты» Дона Чеффи (1963). В 1961 г. начались съемки легендарной «Клеопатры» (режиссер Джозеф Манкевич, в главных ролях Ричард Бертон и Элизабет Тейлор). В этой картине жанр достиг своего апогея, за которым неизбежно следовал закат. Вышедший в 1964 г. на экраны фильм Энтони Манна «Падение Римской империи» с не менее звездным составом (Софи Лорен, Омар Шариф) лишь подтверждал эту закономерность – эпоха классического «пеплума» подходила к концу. Массовый зритель словно бы «устал» от пронзительной патетики грандиозных исторических кинополотен. К тому же производство подобных картин стало слишком дорогим.

О своеобразном возрождении «пеплума» кинокритики заговорили в начале 2000-х гг., когда на экраны вышли один за другим фильмы «Гладиатор» Ридли Скотта (2000), «Троя» Вольфганга Петерсена, «Александр» Оливера Стоуна (оба в 2004 г.). За ними последовали картины «Битва титанов» Луи Летерье (2010), «Война богов: бессмертные» Тарсема Сингха (2011), «Геракл: Начало легенды» Ренни Харлина (2014), «Ной» Даррена Аронофски (2014), «Боги Египта» Алекса Пройаса (2016) и другие. Что примечательно, в отличие от фильмов времени расцвета жанра, появляется больше экранизаций сюжетов из мифологии и эпоса. Создаются ремейки старых картин, как, например, знаменитые «Триста спартанцев» Зака Снайдера (2006). Правда, по своей жанровой принадлежности, это уже скорее приключенческое кино, фэнтези или боевики.

Развитие компьютерной графики и технологии спецэффектов вызвало к жизни целую череду блокбастеров на темы античной истории и мифологии. И хотя к классическому «пеплуму» эти картины имели уже весьма опосредованное отношение, они, тем не менее, посредством цифровых технологий сделали античность частью современной массовой культуры.

Интернет-ресурсы

Кудрявцев С. Пеплум// Кирилл и Мефодий: интернет-энциклопедия [ URL:http://megabook.ru/article/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%BC%20(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE) ].

Пеплум (жанр)// Википедия: свободная интернет-энциклопедия [URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%BC].

Трофименков М. Боги в прокате [URL: http://www.kommersant.ru/doc/1797728 ].