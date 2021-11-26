ПАСО ФЕРНАНДО ДЕЛЬ
ПАСО ФЕРНАНДО ДЕЛЬ - мексиканский писатель, общественный деятель.
Изучал экономику и биологию в Национальном автономном университете Мексики (не окончил). В 1969 году переехал в США; в 1971-1985 годы жил в Лондоне; в 1985 году переехал в Париж. В 1988-1992 годы генеральный консул Мексики во Франции. С 1992 года возглавляет Ибероамериканскую библиотеку имени О. Паса в Университете Гвадалахары. Дебютировал как поэт в духе модернизма; автор поэтических сборников: «Повседневные сонеты» («Sonetos de lo diario», 1958 год), «Азбука» («De la A a la Z», 1988 год), «Палитра в десять красок» («Paleta de diez colores», 1990 год), «Сонеты любовные и повседневные» («Sonetos del amor y de lo diario», 1997 год), «Воздушные замки» («Castillos en el aire», 2002 год), «ПоэМорье» («PoeMar», 2004 год). Наибольшую известность снискала проза Пасо, тяготеющая к языковым и стилистическим экспериментам: роман «Хосе Триго» («José Trigo», 1966 год), отмеченный интересом к социальной проблематике; роман «Палинур Мексиканский» («Palinuro de México», 1977 год), отразивший влияние Дж. Джойса и пронизанный отсылками к произведениям У. Шекспира, Х.Л. Борхеса, Г. Миллера, О. Паса и другие, который стал одним из ярких примеров литературы латино-американского постмодернизма. Размышлениями об отношениях Европы с её бывшими колониями проникнут исторический роман «Вести из Империи» («Noticias del Imperio», 1987 год). Значительный успех имел детективный роман «Линда-67: История преступления» («Linda 67: Historia de un crimen», 1995 год), в котором затронута тема нравственности в современном западном обществе. Среди других сочинений: сборник новелл «Разрозненные рассказы» («Cuentos dispersos», 1999 год), пьесы для театра.