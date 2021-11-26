ЖУРНАЛ
Печатное периодическое издание.
Ж. различаются по периодичности (ежемесячник, ежеквартальник, полугодовое издание и др.), по содержанию (общественно-политич., лит.-худож., научные, научно-популярные и др.), по адресованности определённой категории читателей (напр., детские, юношеские, женские). Первым Ж. считается основанный Д. де Салло под покровительством Ж. Б. Кольбера франц. «Journal des sçavans» (ныне «Journal des savants»), освещавший состояние дел в науке и лит-ре Европы: первоначально выходил (с 5.1.1665) на 12 страницах, статьи были написаны в форме писем. В 1665 в Лондоне вышел первый англ. Ж. «Philosophical Transactions...», охватывавший аналогичную тематику. Вскоре подобные Ж. появились в Италии и Германии.
Первый рос. Ж. – «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях»: приложение к газ. «Санкт-Петербургские ведомости», выходившее с 1728 сначала как расширенный комментарий к офиц. «Ведомостям», а вскоре как научно-популярное издание широкой тематики. С 1759 в России было разрешено издание частных журналов; среди первых – ж. «Трудолюбивая пчела» А. П. Сумарокова (1759), положивший начало рус. сатирич. журналистике («Трутень» и «Живописец» Н. И. Новикова, и др.). В сер. 18 в. появились первые рос. отраслевые Ж. (экономические, агрономические и др.); в 1785 вышел первый рос. детский Ж. – «Детское чтение для сердца и разума». В 1791 Н. М. Карамзин в своём «Московском журнале» впервые в России ввёл распределение материала по рубрикам. Первый «толстый» рус. Ж. – «Библиотека для чтения» (основан в 1834). К кон. 19 в. сложился наиболее массовый и популярный тип Ж.: иллюстрированное издание смешанной тематики, рассчитанное на широкий круг читателей (один из первых Ж. такого типа в России – «Нива», основан в 1870). С развитием совр. информац. технологий широко распространились виртуальные Ж., размещённые в Интернете.
Автор статьи: Т. А. Васильчук.