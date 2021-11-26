ОРСЕ

ОРСЕ (франц. Mus ́ee d’Orsay) - му­зей Ор­се, ху­до­же­ст­вен­ный му­зей в Па­ри­же .

Рас­по­ло­жен в зда­ни­ях бывшего од­но­имён­но­го железнодорожного во­кза­ла, по­стро­ен­но­го к Все­мир­ной вы­став­ке 1900 года, и при­мы­каю­ще­го к не­му оте­ля (оба - архитектор В. Ла­лу); в них ис­поль­зо­ва­ние ме­тал­лических кон­ст­рук­ций и боль­ших ос­тек­лён­ных по­верх­но­стей со­че­та­лось с ка­мен­ны­ми фа­са­да­ми в сти­ле бо­зар. Внеш­ний об­лик по­строй­ки, по ус­ло­ви­ям за­ка­за, дол­жен был со­от­вет­ст­во­вать клас­си­ци­стической ар­хи­тек­ту­ре Лув­ра и Двор­ца По­чёт­но­го ле­гио­на. По­сле за­кры­тия вок­за­ла (1939) зда­ние ис­поль­зо­ва­лось различным об­ра­зом. Ре­ше­ние о раз­ме­ще­нии в нём му­зея, от­крыв­ше­го­ся в 1986 году, при­ня­то французским пра­ви­тель­ст­вом в 1977 году. Пре­об­ра­зо­ва­ние зда­ния осу­ще­ст­в­ля­лось ар­хитактурной груп­пой ACT (Р. Бар­дон, П. Коль­бок, Ж. П. Фи­лип­пон); в ин­терь­е­ре со­хра­не­на гла­вен­ст­вую­щая роль ог­ром­но­го центрального за­ла со стек­лян­ным пе­ре­кры­ти­ем, во­круг ко­то­ро­го бы­ло соз­да­но 3-уров­не­вое экс­по­зи­ци­он­ное про­стран­ст­во (оформ­ле­ние Г. Ау­лен­ти в со­труд­ни­че­ст­ве с И. Ро­та, П. Кас­тиль­о­ни и Р. Пе­дуц­ци).

Но­вый му­зей, по­свя­щён­ный искусству (пре­имущественно фран­цуз­ско­му) пе­рио­да 1848-1914 годов, был за­ду­ман как свя­зую­щее зве­но ме­ж­ду Лув­ром, хра­ня­щим ра­бо­ты ста­рых мас­те­ров, и Национальным му­зе­ем современного искусства, где экс­по­ни­ру­ет­ся современное и но­вей­шее искусство (по­сле 1914 года). Кол­лек­ция му­зея Орсе бы­ла сфор­ми­ро­ва­на из со­б­ра­ния Лув­ра [в том числе той его час­ти, ко­то­рая бы­ла пред­став­ле­на в Люк­сем­бург­ском му­зее (смотри Люк­сем­бург­ский дво­рец) до его рас­фор­ми­ро­ва­ния в 1937 году], пе­ре­дав­ше­го ра­бо­ты мас­те­ров, ро­див­ших­ся по­сле 1820 года; рас­фор­ми­ро­ван­но­го со­б­ра­ния му­зея За­ла для иг­ры в мяч, а так­же из Национального му­зея современного искусства при его пе­ре­ез­де в На­цио­наль­ный центр ис­кус­ст­ва и куль­ту­ры имени Ж. Пом­пи­ду, от­ку­да по­сту­пи­ли ра­бо­ты ху­дож­ни­ков, ро­див­ших­ся до 1870 года. В даль­ней­шем но­вый му­зей це­ле­на­прав­лен­но при­об­ре­тал про­из­ве­де­ния искусства для то­го, что­бы как мож­но пол­нее пред­ста­вить из­бран­ный пе­ри­од, вы­ку­пая, в ча­ст­но­сти, ра­бо­ты, ра­нее при­над­ле­жав­шие Люк­сем­бург­ско­му му­зею.

Раз­дел жи­во­пи­си му­зея Орсе вклю­ча­ет в се­бя кар­ти­ны мас­те­ров позд­не­го клас­си­циз­ма (Ж.О.Д. Энгр), ро­ман­тиз­ма ( Э. Де­лак­руа , Т. Шас­се­рио), реа­лиз­ма (Г. Кур­бе, О. До­мье, Ж.Ф. Мил­ле, К. Ко­ро), са­лон­но­го искусства (Т. Ку­тюр, А.В. Буг­ро и другие), английских пре­ра­фа­эли­тов (Э. Бёрн-Джонс), им­прес­сио­низ­ма (Э. Де­га, Э. Ма­не, К. Мо­не, О. Ре­ну­ар, К. Пис­сар­ро, А. Сис­лей и другие), пост­им­прес­сио­низ­ма (П. Се­занн, В. Ван Гог, П. Го­ген, А. де Ту­луз-Лот­рек, Ж. Сё­ра, П. Синь­як, А. Рус­со), сим­во­лиз­ма (Г. Мо­ро, Г. Климт, Дж. Эн­сор) и других те­че­ний ру­бе­жа XIX и XX веков. Му­зей хра­нит так­же про­из­ве­де­ния гра­фи­ки (гра­вю­ры, кол­ла­жи), скульп­ту­ры (Ф. Рюд, Ж. Б. Кар­по, О. Ро­ден, А. Ба­ри, Де­га, Ре­ну­ар, А. Май­оль, Э. Ж. Да­лу, К. Кло­дель, Го­ген, М. Рос­со и другие), де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства, фо­то­ис­кус­ст­ва и ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры (мо­де­ли по­стро­ек 2-й половины XIX - начала XX веков, ар­хитектурная гра­фи­ка).

В зда­нии му­зея Орсе про­во­дят­ся вы­став­ки, спек­так­ли, кон­цер­ты и ки­но­по­ка­зы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)