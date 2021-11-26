ОРИК ЖОРЖ

ОРИК ЖОРЖ - французский ком­по­зи­тор и музыкальный дея­тель, член Ака­де­мии ис­кусств (1962).

За­ни­мал­ся в кон­сер­ва­то­рии города Мон­пе­лье (фортепиано), за­тем в Па­риж­ской консерватории (класс кон­тра­пунк­та и фу­ги Ж. Кос­са­да), од­но­вре­мен­но в 1914-1916 годах - в «Схо­ла кан­то­рум» по клас­су ком­по­зиции В. д’Энди. Со­чи­нял с 10 лет, в 1914 году в кон­цер­тах Национального музыкального общества ис­пол­ня­лись его ро­ман­сы. В круг об­ще­ния мо­ло­до­го ком­по­зи­то­ра вхо­ди­ли И.Ф. Стра­вин­ский, Э. Са­ти, Г. Апол­ли­нер, Ж. Кок­то (по­свя­тив­ший ему бро­шю­ру-пам­флет «Пе­тух и ар­ле­кин», 1918). В 1920-х годах Орик - член «Шес­тёр­ки». Вме­сте с Ж. Тай­фер, А. Онег­ге­ром, Д. Мийо, Ф. Пу­лен­ком со­чи­нил ба­лет «Но­во­брач­ные на Эй­фе­ле­вой баш­не» (по Кок­то, 1921, Те­атр Ели­сей­ских По­лей, Па­риж), с М. Ра­ве­лем, А. Рус­се­лем, Ж. Ибе­ром, Ф. Шмит­том и другими - ба­лет «Ве­ер Жан­ны» (1929, Па­риж). Од­ним из пер­вых ис­поль­зо­вал приё­мы джа­за (фок­ст­рот «Про­щай, Нью-Йорк», 1920), ув­лёк­ся мю­зик-хол­лом. В те же го­ды на­чал со­труд­ни­чать с труп­пой Рус­ский ба­лет Дя­ги­ле­ва , кото­рая по­ста­ви­ла его ба­ле­ты «До­куч­ные» (по Моль­е­ру, 1924, Мон­те-Кар­ло), «Мат­ро­сы» (1925, Па­риж), «Пас­то­раль» (1926, Те­атр Са­ры Бер­нар, Па­риж). Пи­сал му­зы­ку к зву­ко­вым филь­мам, в том числе «Кровь по­эта» (1930), «Сво­бо­ду нам» (1932), «Це­зарь и Кле­о­пат­ра» (1946), «Кра­са­ви­ца и чу­до­ви­ще» (1946), «Ор­фей» (1950). Вхо­дил в прав­ле­ние Народной музыкальной фе­де­ра­ции (с 1935 года), уча­ст­во­вал в ан­ти­фа­ши­ст­ском дви­же­нии. Его пес­ня «Спо­ём­те, де­вуш­ки» (сло­ва Л. Мус­си­на­ка) ста­ла сво­его ро­да гим­ном французской мо­ло­дё­жи пе­ред 2-й ми­ро­вой вой­ной. С 1954 года пре­зи­дент Общества по ох­ра­не ав­тор­ских прав ком­по­зи­то­ров и музыкальных из­да­те­лей, в 1957-1960 годах пре­зи­дент «Кон­цер­тов Ла­му­рё», в 1962-1968 годах ге­не­раль­ный ди­рек­тор Национальных опер­ных те­ат­ров (Па­риж­ская опе­ра и «Опе­ра-Ко­мик»).

Для му­зы­ки Орика ха­рак­тер­ны яс­ность ме­ло­дического ри­сун­ка, под­чёрк­ну­тая про­сто­та гар­мо­нического язы­ка. Гу­ма­ни­стический па­фос от­ли­ча­ет «Че­ты­ре пес­ни стра­даю­щей Фран­ции» (на сло­ва Л. Ара­го­на, Ж. Сю­пер­вь­е­ля, П. Элюа­ра, 1947), цикл из 6 по­эм на сло­ва Элюа­ра (1948). Сре­ди ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний вы­де­ля­ет­ся фортепианная Cоната en fa (1931). Од­но из наи­бо­лее зна­чи­тель­ных его про­из­ве­де­ний - хо­рео­гра­фическая тра­ге­дия «Фед­ра» (сце­на­рий Ж. Кок­то по Со­фок­лу и Ж. Ра­си­ну, 1950).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ба­ле­ты - «Ча­ры Аль­ци­ны» (по «Не­ис­то­во­му Ро­лан­ду» Л. Арио­сто, 1929, Па­риж­ская опе­ра), «Со­пер­ни­че­ст­во» (1932, Мон­те-Кар­ло), «Во­об­ра­жае­мые» («Les Imaginaires», 1934, Те­атр Ели­сей­ских По­лей), «Ху­дож­ник и его мо­дель» (1949, Па­риж), «Свет­лый путь» (1952), «Ком­на­та» (1955, Па­риж), «Бал во­ров» (1960, Нер­ви); му­зы­ка к спек­так­лям - «До­куч­ные» Моль­е­ра, «Же­нить­ба Фи­га­ро» Бо­мар­ше, «Мальб­рук в по­ход со­брал­ся» М. Аша­ра и другие; со­чи­не­ния для ор­ке­ст­ра, фортепиано, ка­мер­ные ан­самб­ли, мно­го­численные ро­ман­сы.