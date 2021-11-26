МАЛ

Князь древ­лян , упо­мя­ну­тый в « По­вес­ти вре­мен­ных лет » под 945 в свя­зи с вос­ста­ни­ем древ­лян про­тив чрез­мер­ных по­бо­ров ки­ев­ско­го князя Иго­ря.

По­сле убий­ст­ва Иго­ря древ­ля­не пред­ла­га­ли его вдо­ве кн. Оль­ге вый­ти за­муж за М. Со­глас­но дан­ным бо­лее позд­них ле­то­пис­ных сво­дов, М. воз­глав­лял обо­ро­ну Ис­ко­ро­сте­ня от войск Оль­ги и по­сле за­хва­та го­ро­да был каз­нён. Упо­ми­на­ние М. в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» – од­но из сви­де­тельств на­ли­чия госу­дар­ст­вен­но­сти у вос­точ­ных сла­вян до за­вое­ва­ния их зе­мель князь­я­ми Рю­ри­ко­ви­ча­ми.

По мне­нию З. До­лен­ги-Хо­да­ков­ско­го, имя М. – при­ла­га­тель­ное со зна­че­ни­ем «бе­зы­мян­ный», «не­вла­де­тель­ный» или про­сто «ма­лый» (ле­та­ми). В 1864 ис­то­рик Д. И. Про­зо­ров­ский, об­ра­тив вни­ма­ние на сход­ст­во имён М. и тес­тя ки­ев­ско­го кн. Свя­то­сла­ва Иго­ре­ви­ча – Мал­ка Лю­бе­ча­ни­на, пред­по­ло­жил, что по­сле по­дав­ле­ния древ­лян­ско­го вос­ста­ния М. был не убит, а со­слан в Лю­беч. А. А. Шах­ма­тов от­ме­тил, что в «Ис­то­рии Поль­ши» Я. Длу­го­ша (15 в.), при со­став­ле­нии ко­то­рой ис­поль­зо­ва­лись не­изв. рус. ле­то­пи­си, упо­ми­на­ет­ся древ­лян­ский кн. Мис­ки­ня, а в не­ко­то­рых позд­них рус. ле­то­пи­сях – Нис­ки­ня. Основываясь на сход­ст­ве имени Мис­ки­ня с име­нем сы­на вое­во­ды кн. Иго­ря Све­нель­да – Мсти­шей Шахматов счи­тал, что М. – это сын Све­нель­да Мсти­слав Лю­тый. Шах­ма­тов при­нял вер­сию Про­зо­ров­ско­го о том, что мать кн. Свя­то­сла­ва Иго­ре­ви­ча Ма­лу­ша – дочь М. – Мис­ки­ни. В нач. 20 в. фин. учё­ный Х. Пип­пинг пред­по­ло­жил, что по­яв­ле­ние в ле­то­пи­си кня­зя М. – ре­зуль­тат не­до­ра­зу­ме­ния. По его мне­нию, ле­то­пи­сец не­пра­виль­но пе­ре­вёл на рус. яз. сканд. текст о сва­тов­ст­ве древ­лян к Оль­ге. Вер­сию о ми­фич­но­сти лич­но­сти М. под­дер­жал в 1912 С. А. Корф. С мне­ни­ем Кор­фа не со­гла­сил­ся С. Н. Сы­ро­мят­ни­ков, ко­то­рый вы­ска­зал пред­по­ло­же­ние о том, что М. – не имя соб­ст­вен­ное, а оп­ре­де­ле­ние воз­рас­та древ­лян­ско­го кня­зя.

Автор статьи: А. С. Ко­ро­лёв.