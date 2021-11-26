ОЛДРИДЖ ДЖЕЙМС

ОЛДРИДЖ ДЖЕЙМС - английский пи­са­тель , об­щественный дея­тель, пуб­ли­цист.

Ро­дил­ся в се­мье ре­дак­то­ра га­зе­ты. Со­вме­щал учё­бу в Мель­бурн­ском ком­мерческом кол­лед­же с ра­бо­той офис­но­го клер­ка (1934-1937). В 1938 году пе­ре­ехал в Ве­ли­ко­бри­та­нию. В 1939 году слу­ша­тель Окс­форд­ско­го университета и Лон­дон­ской шко­лы эко­но­ми­ки и по­ли­ти­ки; со­труд­ни­чал в лон­дон­ских га­зе­тах. В 1939-1944 годах во­енный кор­рес­пон­дент в Фин­лян­дии, Нор­ве­гии, Гре­ции, Егип­те, Ли­вии и Ира­не; в 1944 году в ка­че­ст­ве кор­рес­пон­ден­та был ак­кре­ди­то­ван в СССР; в 1945 году во­енный кор­рес­пон­дент на советско-германском фрон­те, сви­де­тель бо­ёв за Бер­лин. C 1952 года мно­го­крат­но по­се­щал СССР.

Де­бют Олдриджа-ро­ма­ни­ста - во­енно-по­ли­тический ро­ман «Де­ло чес­ти» («Signed with their honour», 1942; русский перевод 1947 года) - о борь­бе греческого на­ро­да про­тив фа­ши­ст­ской ок­ку­па­ции. Ан­ти­фа­ши­ст­ским па­фо­сом про­ни­за­ны ро­ман «Мор­ской орёл» («The sea eagle», 1944, русский перевод 1945 года) - дра­ма­тическая ис­то­рия ски­та­ний трёх английских сол­дат, от­став­ших от сво­их во­ин­ских час­тей, и книга «О мно­гих лю­дях» («Of many men», 1946), со­стоя­щая из отдельных глав-но­велл. При­зна­ние по­лу­чи­ли со­ста­вив­шие ди­ло­гию пси­хо­ло­гический ро­ман «Ди­пло­мат» («The diplomat», 1949, русский перевод 1952 года; Зо­ло­тая ме­даль Ми­ра, 1953) - о по­ли­тической борь­бе в выс­ших эше­ло­нах вла­сти в на­ча­ле «хо­лод­ной вой­ны» и ро­ман «Го­ры и ору­жие» («Mockery in arms», 1974, русский перевод 1976 года), раз­ви­ваю­щий те­му на­род­но-ос­во­бо­дительной борь­бы иранских кур­дов за не­за­ви­си­мость и спра­вед­ли­вое со­ци­аль­ное уст­рой­ст­во. Ав­тор ан­ти­ко­ло­ни­аль­ных ро­ма­нов «Ге­рои пус­тын­ных го­ри­зон­тов» («The heroes of the empty ­view», 1954, русский перевод 1956 года), «Не хо­чу, что­бы он уми­рал» («I wish he would not die», 1957, русский перевод 1958 года), «По­след­ний из­гнан­ник» («The last exile», 1961, русский перевод 1963 года). В ди­ло­гии «Плен­ник чу­жой стра­ны» («A captive in the land», 1962, эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1990 году) и «Опас­ная иг­ра» («The statesman’s game», 1966), объ­еди­нён­ной в русский перевод 1969 года под об­щим названием «Сын зем­ли чу­жой», за­тра­ги­вал про­бле­му мир­но­го со­су­ще­ст­во­ва­ния стран с раз­ным об­щественным уст­рой­ст­вом. Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ма­ны «Охот­ник» («The hunter», 1950, русский перевод 1954 года), «По­след­ний взгляд» («One last glimpse», 1977; русский перевод 1978 года), «Про­щай, не та Аме­ри­ка» («Goodbye un-America», 1979, русский перевод 1983 года); по­вес­ти «Мой брат Том: ис­то­рия од­ной люб­ви» («My brother Tom: a love story», 1966; русский перевод 1971 года), «Под­лин­ная ис­то­рия Пле­ва­ки Мак-Фи» («The true story of Spit Mac Phee», 1986, русский перевод 1992 года); сборник рас­ска­зов «Зо­ло­то и пе­сок» («Gold and sand», 1960), в том числе рас­сказ «По­след­ний дюйм» («The last inch», русский перевод 1959 года); ху­до­же­ст­вен­но-пуб­ли­ци­стическая книга «Ка­ир: био­гра­фия го­ро­да» («Cairo: a biography of a city», 1969, русский перевод 1970 года). Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия (1973).