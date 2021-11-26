ОЛДЕНБУРГ КЛАС

ОЛДЕНБУРГ КЛАС - американский скульп­тор, гра­фик, ав­тор пер­фор­ман­сов и ин­стал­ля­ций.

Ро­дил­ся в се­мье шведского ди­пло­ма­та , на­зна­чен­но­го в 1936 году кон­су­лом в Чи­ка­го. Гра­ж­да­нин США с 1953 года. Изу­чал ис­то­рию ис­кусств и литературы в Йель­ском университете в Нью-Хей­ве­не (1946-1950). Пе­ре­се­лил­ся в Нью-Йорк в 1956 году, где вско­ре во­шёл в груп­пу ху­дож­ни­ков, про­ти­во­пос­та­вив­ших аб­ст­ракт­но­му экс­прес­сио­низ­му фи­гу­ра­тив­ное искусство с вклю­че­ни­ем ре­аль­ных объ­ек­тов и их мо­ди­фи­ци­ров. по­вто­ре­ний. Ра­бо­тая в этом на­прав­ле­нии, Олденбург стал од­ним из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей поп-ар­та. Его пер­вый эн­вай­рон­мент («Ули­ца», 1960), со­став­лен­ный из ре­аль­ных пред­ме­тов, зна­ков, вы­ре­зан­ных си­лу­этов, про­ек­ций мо­мен­таль­ных сним­ков, пе­ре­да­вал ха­ос и су­то­ло­ку городских ок­ра­ин. За этим по­сле­до­ва­ли мно­го­численные объ­ек­ты по­все­днев­но­сти, вос­соз­дан­ные в не­обыч­ных ма­те­риа­лах (гипс, де­ре­во, ви­нил, гру­бый холст) и мно­гократ­но уве­ли­чен­ные: «Бе­лая ру­баш­ка с си­ним гал­сту­ком» (1961, Му­зей Люд­ви­га, Кёльн); «Мяг­кий те­ле­фон» (1963, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк); «Мяг­кий уни­таз» (1966, Му­зей американского искусства Уит­ни, Нью-Йорк); «Ги­гант­ский ро­жок мо­ро­же­но­го» (1962, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк). Ин­стал­ля­ция «Ма­га­зин» (1961-1962) со­стоя­ла из по­доб­ных ярко рас­кра­шен­ных ве­щей. Пред­ме­ты оби­хо­да в ис­пол­не­нии Олденбурга опо­зна­ют­ся с тру­дом, по­сколь­ку их очер­та­ния те­ряют­ся в ог­ром­ных раз­ме­рах, ес­тественная фор­ма ис­ка­жа­ет­ся, раз­дав­ли­ва­ет­ся про­ти­во­ес­те­ст­вен­ны­ми ма­те­риа­ла­ми. Фи­гу­ра­тив­ные по за­мыс­лу ра­бо­ты при­бли­жа­ют­ся к аб­ст­рак­ции.

Во 2-й половине 1960-х годов Олденбург за­нял­ся мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­рой. Его пер­вый и наи­бо­лее из­вест­ный мо­ну­мент - «Губ­ная по­ма­да, воз­но­ся­щая­ся на трак­тор­ных гу­се­ни­цах» (1969, Йель­ский ун-иверситет , Нью-Хей­вен) - пред­став­ля­ет со­бой не­кое по­до­бие обе­ли­ска, но на­дув­но­го и по­став­лен­но­го на ка­жу­щую­ся под­виж­ной плат­фор­му. Олденбург за­ни­мал­ся так­же пе­чат­ной гра­фи­кой, соз­да­вал скульп­тур­ные муль­ти­п­ли. В пе­ри­од 1970-1980-х годов про­дол­жал ра­бо­тать над мо­ну­мен­та­ми бы­то­вых ве­щей («Ги­гант­ский мас­те­рок», 1976, Му­зей Крёл­лер-Мюл­лер, От­тер­ло).

Сочинения:

Raw notes. Documents and scripts of the performances: Stars, Moveyhouse, Message. Ha­lifax, 1973;

Large-scale projects. N. Y., 1980 (with C. van Bruggen).