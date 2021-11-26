ОКОНЬ ВИНЦЕНТЫ
ОКОНЬ ВИНЦЕНТЫ - польский педагог и психолог, академик Польской АН (1983).
Окончил Лодзинский университет (1946; доктор философии с 1948 года). Профессор Варшавского университета (с 1955 года), декан педагогического отделения (1958-1960) и заведующий кафедрой дидактики там же. В 1961-1974 годах директор Института педагогических исследований в Варшаве, в 1974-1984 годах председатель Комитета педагогических наук Польской АН. В 1981 году создал Польский педагогический союз, с 1993 года его почетный председатель. Редактор ряда изданий польской педагогической периодики. Исследовал фундаментальные закономерности процесса обучения как «союза преподавания и учения», как совместной деятельности педагогов и учащихся, в которую включены содержательные компоненты образования и организующая его среда [книга «Процесс обучения» - «Proces nauczania», 1954; 6 wyd., 1966; русский перевод 1962 года). Одним из первых начал разработку теории проблемного обучения («Основы проблемного обучения», 1964; русский перевод 1968 года). Итоги многолетнего труда в этой области подведены Оконем в книге «Введение в общую дидактику» («Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej», 1987; 5 wyd., 2003; русский перевод 1990 года). Автор работ по теории организации образования, в том числе общего, истории школы и психологической педагогической теории, а также по проблемам педагогики высшей школы.
Сочинения:
Podstawy wykształcenia ogólnego. [Warsz.], 1967;
O postᶒpie pedagogicznym. Warsz., 1970;
Zarys dydaktyki ogólnej. 4 wyd. Warsz., 1970;
Elementy dydaktyki szkoły wyższej. Warsz., [1971];
Szkoła wspólczesna: przemiany i tendencje rozwojowe. Warsz., 1979;
Słownik pedagogiczny. 5 wyd. Warsz., 1992;
Wizerunki sł awnych pedagog ́ow polskich. 2 wyd. Warsz., 2000;
Nowy słownik pedagogiczny. 10 wyd. Warsz., 2007.