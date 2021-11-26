ОЭ КЭНДЗАБУРО

ОЭ КЭНДЗАБУРО - японский писатель.

Родился в семье землевладельцев. Окончил отделение французской литературы Токийского университета (1959). В 1961 году путешествовал по Европе; в 1965 и 1968 годах выступал с лекциями в различных американских университетах, в 1978 году - в Мехико . Придерживается левых взглядов, активно проповедует антимилитаристские идеи; участвует в различных акциях в поддержку прав человека.

На становление художжественной манеры Оэ решающее влияние оказали Ж.П. Сартр и философия экзистенциализма, идеи представителей русской формальной школы, взгляды Ю.М. Лотмана , М.М. Бахтина , а также творчество Ф.М. Достоевского , Л.Н. Толстого , Т. Манна, У. Фолкнера, Абэ Кобо. Дебютировал пьесами для университетского театра. Первый крупный успех снискали рассказы «Чудн ́aя работа» («Кимё-на сигото», 1957, русский перевод 1968) и «Содержание скотины» («Сиику», 1958, русский перевод 1978). Среди наиболее известных произведений Оэ - романы «Опоздавшая молодёжь» («Окурэтэ кита сэйнэн», 1962, русский перевод 1973), «Личный опыт» («Кодзинтэки-на тэйкэн», 1964), «Футбол 1960 года» («Манъэн ганнэн-но футтобору», 1967, русский перевод 1972), «Объяли меня воды до души моей» («Кодзуй ва вага тамасии-ни оёби», 1973, русский перевод 1978), «Двухсотлетний ребёнок» («Нихякунэн-но кодомо», 2003) и др.

В центре творчества Оэ - нравственные искания человека послевоенного поколения, статус маргинала в ориентированном на потребление постиндустриальном обществе, проблема соотношения волевого и бессознательного начал в поступках людей, роль насилия в развитии общества. Прозу Оэ, носящую ярко выраженный экспериментальный характер, отличает сознательная установка на усложнённость: переплетение различных пространственных и временны́х пластов и точек зрения, реальности и мифа, личного и универсального. Автор рассказов, повестей, эссе, автобиографии, путевых заметок, обширной публицистики [в том числе книги «Хиросимские записки» («Хиросима ното», 1965, русский перевод 1973)].

Нобелевская премия (1994).