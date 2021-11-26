О'КОННОР ФЛАННЕРИ

О'КОННОР ФЛАННЕРИ - американская пи­са­тель­ни­ца.

Ро­ди­лась в ка­то­лической се­мье. Окон­чи­ла Университет Ай­о­вы (1947). Де­бю­ти­ро­ва­ла в пе­ча­ти в 1946 году; пер­вый ро­ман - «Муд­рая кровь» («Wise blood», 1952, русский перевод 2002 года). Твор­че­ст­ву О’Коннор, от­ра­зив­ше­му влия­ние ро­ман­тиз­ма (пре­ж­де все­го, Н. Го­тор­на, Э.А. По, Г. Мел­вил­ла), при­су­ще со­че­та­ние са­ти­рического на­ча­ла с ги­пер­бо­лизированным ре­ли­ги­оз­но-нравственным па­фо­сом. В цен­тре её про­из­ве­де­ний - жизнь американского Юга с его ра­со­вы­ми, со­слов­ны­ми и другими кон­флик­та­ми: ро­ман «Цар­ст­во не­бес­ное си­лою бе­рёт­ся» («The violent bear it away», 1960, русский перевод 2005 года); сборники рас­ска­зов - «Хо­ро­ше­го че­ло­ве­ка най­ти не лег­ко» («A good man is hard to find», 1955, русский перевод 1974 года), «На вер­ши­не все тро­пы схо­дят­ся» («Everything that rises must converge», опубликован посмертно в 1965 году, русский перевод 2005 года). Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных дос­ти­же­ний - рас­ска­зы «Ге­рань» («The Geranium», 1946), «Гип­со­вый негр» («The artificial nigger», 1955), «Суд­ный день» («Judgment day», опубликован посмертно в 1965 году). Раз­мыш­ле­ния о литературном твор­че­ст­ве на­шли от­ра­же­ние в опуб­ли­ко­ван­ных по­смерт­но кни­гах «До­пол­ни­тель­ное из­ме­ре­ние» («The added dimension», 1966) и «Тай­на и обы­чаи» («Mystery and manners», 1969).

Сочинения:

The complete stories. N. Y., 1972;

The habit of being: letters. N. Y., 1988;

Муд­рая кровь. СПб., 2005.