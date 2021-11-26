НУРМУ-ЛЁВБЕРГ ОСЕ
НУРМУ-ЛЁВБЕРГ ОСЕ - норвежская певица (лирико-драматическое сопрано).
Из крестьянской семьи. Брала уроки у X. Ингебьярт в Осло, там же в 1948 году впервые выступила в концерте. В 1952-1970 годах солистка Шведской королевской оперы в Стокгольме. В 1957 году успешно дебютировала на сцене Венской государственной оперы, гастролировала в Лондоне, Гамбурге, Мюнхене, Милане, Риме, в 1959 году в Нью-Йорке («Метрополитен-опера»). В 1960 году участвовала в Байрёйтском фестивале. С середины 1960-х годов выступала главным образом в Скандинавских странах. Приобрела широкую известность как вагнеровская певица. Лучшие партии: Зиглинда, Эльза («Валькирия», «Лоэнгрин» Р. Вагнера), Аида («Аида» Дж. Верди), Тоска («Тоска» Дж. Пуччини). Прославилась интерпретацией песен Э. Грига и Я. Сибелиуса, в 1977 году исполнила «Четыре последние песни» Р. Штрауса. Пела в ансамбле с Б. Нильсон и Ю. Бьёрлингом, с оркестром под управлением П. Хиндемита, Г. фон Караяна, Г. Шолти и др. В 1978-1981 годах директор Норвежской оперы в Осло. С 1970 года преподавала в консерватории, в 1973-1990 годах профессор Норвежской академии музыки в Осло.