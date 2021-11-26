НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ - в Лондоне , одно из наиболее ценных в мире музейных собраний западно-европейской живописи XIII - начала XX веков.

Ос­но­ва­на по ре­ше­нию пар­ла­мен­та в 1824 году. Яд­ро кол­лек­ции со­ста­ви­ло при­об­ре­тён­ное го­су­дар­ст­вом со­б­ра­ние бан­ки­ра Дж.Дж. Ан­гер­стай­на (38 кар­тин), ко­то­рое в 1826 году до­пол­не­но со­б­ра­ни­ем, по­да­рен­ным ху­дож­ни­ком и кол­лек­цио­не­ром Дж. Бо­мон­том. В даль­ней­шем при­об­ре­те­ни­ем ра­бот для му­зея за­ни­ма­лись чле­ны Cовета по­пе­чи­те­лей и ди­рек­то­ра, в ча­ст­но­сти Ч. Ист­лейк (пер­вый ди­рек­тор, 1855-1865 годы), со­брав­ший од­ну из луч­ших в ми­ре кол­лек­ций итальянской жи­во­пи­си Про­то­ре­нес­сан­са и Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния. Важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии кол­лек­ции сыг­ра­ли и ча­ст­ные со­б­ра­ния.

До 1838 года му­зей рас­по­ла­гал­ся в особ­няке Ан­гер­стай­на на улице Пэлл-Мэлл. В 1831-1838 годах бы­ло по­строе­но зда­ние в сти­ле клас­си­циз­ма (архитектор У. Уил­кинс) на северной сто­ро­не Тра­фаль­гар­ской площади, где, кро­ме га­ле­реи, до 1869 года на­хо­ди­лась Ко­ро­лев­ская АХ. В 1869-1876 годах к зда­нию галереии бы­ло при­строе­но восточное кры­ло, увен­чан­ное ку­по­лом (архитектор Э. М. Бэр­ри); в 1987-1991 годах со­ору­же­но т. н. Кры­ло Сейн­сбе­ри (на­зва­ние в честь братьев Сейн­сбе­ри, про­фи­нан­си­ро­вав­ших строи­тель­ст­во; ар­хи­тек­то­ры Р. Вен­ту­ри, Д. Скотт-Бра­ун, в рус­ле по­стмо­дер­низ­ма). В вес­ти­бю­ле га­ле­реи на­поль­ные мра­мор­ные мо­заи­ки Б. В. Ан­ре­па.

С са­мо­го на­ча­ла га­ле­рея соз­да­ва­лась как об­ще­дос­туп­ная и пред­на­зна­ча­лась для об­ра­зо­ва­ния и про­све­ще­ния ши­ро­ких сло­ёв пуб­ли­ки. От­но­си­тель­но не­боль­шая по сво­ему объ­ё­му кол­лек­ция (свыше 2300 еди­ниц) экс­по­ни­ру­ет­ся пол­но­стью. Экс­по­зи­ция со­сто­ит из 4 час­тей, со­от­вет­ст­вую­щих различным хро­но­ло­гическим пе­рио­дам, ка­ж­дый из ко­то­рых пред­став­лен вы­даю­щи­ми­ся ра­бо­та­ми круп­ней­ших ху­дож­ни­ков. Раз­дел XII-XV веков вклю­ча­ет в се­бя про­из­ве­де­ния Дуч­чо ди Буо­нин­се­ньи, П. Уч­чел­ло, Пье­ро дел­ла Фран­че­ски, Джо­ван­ни Бел­ли­ни, А. дель Вер­рок­кьо, С. Бот­ти­чел­ли, А. Ман­те­ньи , Я. ван Эй­ка, Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на, Х. Мем­лин­га,И. Бос­ха и др.

Искусство XVI века пред­став­ле­но ра­бо­та­ми Ра­фа­эля, Ле­о­нар­до да Вин­чи, Ми­ке­ланд­же­ло, Ти­циа­на, П. Ве­ро­не­зе, А. Брон­зи­но и др. итальянских мань­е­ри­стов, П. Брей­ге­ля Стар­ше­го, А. Дю­ре­ра, Л. Кра­на­ха Стар­ше­го, Х. Холь­бей­на Млад­ше­го и др. В раз­дел XVII века вхо­дит круп­ней­шее за пре­де­ла­ми Ис­па­нии со­б­ра­ние кар­тин Д. Ве­ла­ске­са, кар­ти­ны П. П. Ру­бен­са, А. ван Дей­ка, Я. Вер­ме­ра, Рем­бранд­та, Ка­ра­вад­жо, Н. Пус­се­на, К. Лор­ре­на и др. В раз­де­ле XVIII - начала XX веков - кар­ти­ны А. Ка­на­лет­то, Ф. Гвар­ди, Ф. Гойи, Ж. О. Д. Эн­гра, Ж. Л. Да­ви­да, Дж. Кон­стеб­ла, У. Тёр­не­ра, А. Рус­со, К. Мо­не, О. Ре­нуа­ра, П. Се­зан­на, В. Ван Го­га и др. Ра­бо­ты британских ху­дож­ни­ков, с са­мо­го на­ча­ла вхо­див­шие в со­став му­зей­но­го со­б­ра­ния, в 1954 году пе­ре­да­ны га­ле­рее Тейт. При му­зее ра­бо­та­ет Научно-исследовательский и об­ра­зо­вательный центр.

К зда­нию галереии при­мы­ка­ют кор­пу­са Национальной порт­рет­ной га­ле­реи (National Port­rait Gallery; ос­но­ва­на в 1856 году, зда­ние 1896 года в сти­ле не­оре­нес­сан­са , архитектор Э. Кри­сти­ан; кры­ло Дью­вин, 1933 год, ар­хи­тек­то­ры Р. Ал­ли­сон и Дж. Уэст, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1980-е годы, в 1996 году П. Гоф ре­кон­ст­руи­ро­вал га­ле­реи XIX-XX веков, в 2000 году от­кры­то кры­ло Он­да­тье, ар­хитектурное бю­ро Di­xon Jones); в ней со­б­ра­ны порт­ре­ты дея­те­лей британской ис­то­рии, куль­ту­ры и нау­ки (жи­во­пис­ные, гра­фи­че­ские и скульп­тур­ные, а так­же фо­то- и ви­део­ма­те­риа­лы).

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