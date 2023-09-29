Но́вая биографи́ческая исто́рия

Но́вая биографи́ческая исто́рия (но́вая биогра́фика) — одна из сфер (предметных полей) современного исторического знания, формирование которого связано со становлением микроисторической парадигмы, с развертыванием эпистемологических «поворотов» (лингвистического, антропологического, культурного, мемориального и др.). Пройдя длительный исторический путь в условиях «ренессанса персональной истории», «биографического бума» на рубеже ХХ–ХХI вв., пережив дисциплинарное размежевание биографистики / биографики (Т. Н. Попова), последняя получила название Н. б. и. Причиной «биографического поворота» историков, их стремления к созданию соответствующего теоретического, методологического и концептуального аппарата стала неудовлетворенность тенденцией к дегуманизации и деперсонализации исторических субъектов не только в социологизированной, но и антропологизированной истории.

На современном этапе Н. б. и. сама выступает специальным предметом изучения, а главное — определяет пути обновления «старого» биографизма. В настоящее время Н. б. и. понимается как «система философско-­методологических, историографических, историко-­культурных, рецептурных знаний и представлений об отдельных био­графических жанрах, о смысле, задачах и возможностях биографического мышления и познания, о методах биографической реконструкции» (Л. П. Репина). Чертами Н. б. и. стали: контектуализация биографии исторического актора, исследование всего комплекса разномасштабных и разноуровневых социальных контекстов, их изменяющихся ситуативных конфигураций; стремление к максимальному расширению источниковой базы, прежде всего за счет источников личного происхождения, «субъективных» источников, в которых запечатлен эмоционально-­психологический и интеллектуальный мир, самосознание и жизненный опыт актора; качественная новизна в выборе персоналий. Происходит приращение проблемного поля в Н. б. и. за счет так называемых фигур второго плана, что формирует ситуации, когда «даже герои “первого плана”, возвращаясь на авансцену, меняют свой “профиль”: историки все больше видят в них, в их образах и исторических репутациях воплощение культурных кодов, идеальных поведенческих моделей и даже “места памяти”» (Л. П. Репина). В Н. б. и. при характеристике жизненного мира актора повышено внимание к микросоциальному уровню, к разным полям коммуникаций, в том числе семейному, производственному, научному и т. п., что позволяет выявлять каналы и практики бытования интеллектуальной, исследовательской, повседневной культур. В результате, в отличие от «традиционных исторических биографий», в Н. б. и. «…личная жизнь и судьбы отдельных исторических индивидов, формирование и развитие их внутреннего мира, следы их деятельности в разномасштабных промежутках пространства и времени выступают одновременно как стратегическая цель исследования, и как адекватное средство познания, включающего их и творимого ими исторического социума и таким образом используются для прояснения социального контекста...» (Л. П. Репина). Особое значение в Н. б. и. придается автобиографической составляющей, анализу автобиографических повествований и разработке методики их анализа.

Новые черты и аспекты биографического метода проявились в реализации синтеза текстологического, историографического анализа с поиском ответов на вопросы о внутренней мотивации авторов произведения, его стиля «переживания» проблемы, его интеллектуальной лаборатории, практик исследовательской деятельности. Н. б. и., таким образом, с одной стороны, актуализирует социальную историю науки, с другой — требует учета имманентных факторов развития науки, соединяя тем самым классическую и неклассическую концепции истории науки.

На основе биографических данных, вовлекаемых в научный оборот в соответствии с исследовательскими программами Н. б. и., стало возможным: а) создание «истории историографии в человеческом измерении», которая должна обладать не субъективностью, а «максимумом субъектности» (Л. М. Баткин); б) реконструкция «сетевой структуры отношений между интеллектуалами» (Р. Коллинз, Т. Н. Попова); в) формирование нового типа «коллективных биографий» как «биографий» научных школ и различных научных сообществ.

Осмысление изменений задач и канонов написания биографических трудов привело к выдвижению различных типологий биографических исследований, используемых Н. б. и. Анализ опытов классификаций, вариантов осмысления нового жанра (Дж. Леви, Д. Уокер, И. И. Колесник, Д. М. Володихин, М. А. Базанов, О. В. Леонтьева и др.) показывает, что они, хотя и не учитывают всего ее предметного и методологического многообразия, но позволяют комбинировать фактографический материал в соответствии с исследовательскими программами. Трансдисциплинарный потенциал Н. б. и. может быть реализован на путях: а) применения в исследовательской практике интерпретативных методов; б) учета взаимодополняемости «экзистенциального» и «социоструктурного» подходов; в) исследования не только научных, но и вненаучных приватных факторов повседневного историографического быта; г) признания значимой роли сетевого взаимодействия и научных коммуникаций, формирующих определенный трансфер идей и исследовательских методов.

Лит. : История через личность: Историческая биография сегодня. М., 2005; Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 2009; Ее же. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011; Попова Т. Н. Жизнеописание ученого-­историка на перекрестке исторических традиций. Теория. Методология. Практика. Одесса, 2017; Ее же. Дисциплинарный образ науки: подходы и понятия. Одесса, 2019. Г. П. Мягков, Т. Н. Иванова.