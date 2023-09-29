Неокейнсиа́нство

Неокейнсиа́нство — течение в экономической мысли, макроэкономическая модель регулирования народного хозяйства и общественных отношений, основанная на поощрении спроса, низкой безработице, расширенных социальных гарантиях, высоком прогрессивном налого­обложении, государственных инвестициях. Развивается с конца 1930‑х последователями Дж. М. Кейнса . Если разработанные Кейнсом меры рассчитывались как временные контрциклические, т. е. нацеленные на скорейшее преодоление экономического кризиса и возвращение к росту, то неокейнсианцы настаивали на постоянных мерах поддержки экономического роста и социальной справедливости. После Второй мировой вой­ны 1939–1945 Н. стало основой «государства всеобщего благоденствия» (гарантии достойной жизни «от колыбели до могилы» для всех) в развитых капиталистических странах. Неокейнсианские меры стали терять действенность с рубежа 1960–1970‑х и не помогли преодолеть последствия экономического кризиса 1974–1975, приведя в развитых капиталистических странах к стагфляции — сочетанию стагнации (застоя, нулевого роста) и высокой (более 10 %) инфляции. Неудача Н. вызвала на рубеже 1970–1980‑х его замену монетаристской, неолиберальной моделью (см. Неолиберализм ).

Лит. : Fourastié J. Les Trente Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975. Paris, 1979; Худокормов А. Г. Экономическая теория: новейшие течения Запада. М., 2011; Гловели Г. Д. История экономических учений. М., 2012. А. А. Исэров .