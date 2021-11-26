ОСТРОВ

ОСТРОВ - город в России, в западной части Псковской области, центр Островского района.

Население 20,4 тысяч человек (2013). Расположен на реке Великая. Железнодорожная станция. Близ Острова проходит федеральная автотрасса Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией.

Основан в 1-й трети XIV века. Впервые упоминается в Псковской 1-й летописи в 1341 году, когда военное столкновение псковичей с Ливонским орденом было выиграно только благодаря неожиданному удару отряда островичей во главе с посадником Василием Онисимовичем. Город стал важным элементом в обороне южных и западных границ Псковской республики . Крепость располагалась на небольшом острове на реке Великая, каменные стены окружали наиболее возвышенную часть (площадь 2 га), отделённую от остальной территории острова рвом. Укрепления были построены с таким расчётом, чтобы в половодье вода подходила к самым стенам. Главный въезд располагался в северо-западной части крепости и был выполнен в форме захаба (неоднократно перестраивался в период 1350-1500 годов), раскопками в этой части крепости выявлена прямоугольная Никольская башня (4,4×6 м), примыкающая к западной стене, на углах крепости прослежены три круглые башни (Нижняя угольная на западном углу; Верхние наугольные - в восточной части). В восточной части крепости, вблизи от Верхних наугольных башен, проходил канал (в источниках называется речкой Ропотухой), в русле которого стоял колодец. В крепости находилась церковь Святого Николая Чудотворца (построена не позднее 1341 года; не сохранилась). На первой надпойменной террасе правого берега реки Великая размещался посад Острова, появлению которого предшествовал могильник XIII-XIV веков (обнаружен в 1991 году), являвшийся первоначальным городским некрополем. Культурный слой на посаде выявлен на площадью около 10,2 га (по письменным источникам, имел бо́льшие размеры). На посаде известны Наместническая, Большая Мостовая улицы. На берегу реки «на взмосте» находился двор наместника, рядом с которым располагался торг. Среди находок в крепости: трёхлучинные светцы (XV-XVII века), шиферное пряслице, дужка трёхбусинного височного кольца; при раскопках могильника на посаде найдены украшения (в том числе обломки многобусинных височных колец, ожерелье из стеклянных бус и чёрных пастовых бус с белой и желтоватой волнистой инкрустацией, нижняя часть бронзовой серьги, ложновитой браслет с суживающимися заходящими концами, бронзовый спиральный перстень, фрагменты бронзового двухпроволочного браслета).

Вплоть до 1510 года Остров имел своего посадника и вече. В 1406 году ливонские рыцари разорили окрестности города, в том же году островичи участвовали в успешном походе военных сил Псковской республики на Ржеву. В ходе очередного нападения Ливонского ордена 7.9.1501 года Остров был подожжён и взят штурмом в ночь на 8 сентября; 4 тысячи человек, находившихся в городе, погибли или попали в плен. После вхождения Псковской республики в состав Русского государства (1510) - одна из важных крепостей северо-запада страны. В XVI веке на посаде Острова размещались Стрелецкая и Пушкарская слободы. Важная база русских войск во время Ливонской войны 1558-1583 годов. В 1581 году взят после длительной осады войсками польского короля Стефана Батория, разграблен и сожжён дотла. По Ям-Запольскому миру 1582 года остался в составе Русского государства.

Уездный город Санкт-Петерб. (до 1710 года Ингерманландской) губернии (1708-1772 годы), Псковской губернии (1772-1927 годы; в 1777-1796 Псковское наместничество). После завершения Северной войны 1700-1721 годов потерял военное значение. В экономическом развитии Острова значительную роль сыграла торговля льном (в конце XIX - начале XX веков его ежегодно вывозилось на 3 миллиона рублей), а также щетинный и кожевенный промыслы. В 1860 году открыто движение по железнодорожным линиям Псков - Остров и Остров - Вержболово (ныне Вирбалис, Литва). К конце XIX века Остров стал одним из ведущих экономических центров Псковской губернии.

Советская власть установлена в январе 1918 года. В 1919 году, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, находился вблизи линии фронта. Районный центр Псковского округа Ленинградской области (1927-1930 годы, 1935-1940 годы), Ленинградской области (1930-1935 годы, 1940-1944 годы), с 1944 года Псковской области. В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 6.7.1941 года, сильно разрушен. Освобождён частями Красной Армии 21.7.1944 года в ходе Псковско-Островской наступательной операции.

В центре города, на острове, соединённом с берегами рекой Великая двумя висячими цепными мостами (1851-1853 годы, инженер М.Я. Краснопольский; проезжая часть и фермы жёсткости до 1926 года были деревянными), сохранились фундаменты стен и башен крепости, кубическая одноглавая 4-столпная каменная церковь Святого Николая Чудотворца в Застенье (1542-1543 годы, зодчий Иван Григорьев; до 1790 года собор; придел Преображения Господня, не позднее 1553 года; притвор XVII века; 2-ярусная колокольня, 1802; алтарь, как и во многих псковских храмах, обращён на северо- восток) с керамическим фризом на барабане (орнаментальные вставки и надпись о построении церкви с именами великого князя московского Ивана IV Васильевича, церковных старост и строителей, благотворителей храма).

На правом берегу Великой сохраняется планировка с прямоугольными кварталами, соответствующая утверждённому императрицой Екатериной II в 1778 году регулярному плану. На главной городской Торговой площади - кирпичный Троицкий собор (1786-1790 годы; 3 придела, 1802 и 1847 годы) с 8-гранным барабаном, 3-ярусной колокольней (1802; в 1883 году установлены башенные часы с боем) и тремя 3-арочными крыльцами (к колокольне - 1854, ещё два - 1859); торговые ряды (конец XVIII - начало XIX века). Также сохранились: Покровская церковь (1793; колокольня и купол не сохранились), кладбищенская церковь Святых жён-мироносиц типа «восьмерик на тетраконхе» (1811-1819 годы); здания ямской станции, женской гимназии (ныне Дом детского творчества), железнодорожный вокзал (1859-1860 годы), кирха Св. Иоанна, польский костёл (оба здания - 1905); особняки городского головы Ф.В. Семендяева (XIX век), купца Антипова в стиле модерн (начало XX века) и другие. На левом берегу реки - главный дом имения Валуевых в бывшем селе Жеребцово (1760-е годы, перестроен в духе эклектизма в 1860-е ггоды); Спасо- Казанский Симанский женский монастырь (основан в 1897 году, закрыт в 1920-е годы, возрождён в 2004 году) с классицистической церковью Спаса Нерукотворного (1838-1845 годы, на средства В.А. Симанского, прадеда патриарха Московского и всея Руси Алексия I; восстановлена в 2007-2010 годы) и деревянной церковью Святого Иоанна Кронштадтского (2004-2005 годы); деревянной церковью Святых Бориса и Глеба (2004). Памятник Герою Советского Союза К.И. Назаровой (1963, скульптор Н.А. Страхов, архитектор В.А. Бубновский), монумент на Братском захоронении (1971, архитектор В.И. Помохаев, скульптор В.Н. Яковлев и другие.). Военно-историчексий музей Псковской области (2010; создан на базе краеведческого музея, основанного в 1965 году; филиал – военно-мемориальный комплекс «Линия Сталина» в деревне Холматка близ Острова).

Завод электрических машин (машины постоянного тока, универсальные электродвигатели, трансформаторы); производство электронной продукции, радиаторов, скобяных изделий, абразивного материала, пиломатериалов, мебели, трикотажных и швейных изделий, молочной продукции. Птицефабрика.

К востоку от Острова находятся: в деревне Владимирец - остатки средневекового города Владимирец (Володимерец; основан псковичами в 1462 году, потерял своё стратегическое значение после 1478 года; городище трапециевидной формы - 120× 65 м, расположено на холме высотой от 13 до 33 м, по периметру укреплено валом высотой 2-4 м, с зап.адной стороны примыкает посад площадью 3 га, где обнаружена керамика XIII-XVI веков, на юго- западной окраине посада - каменный крест, XV-XVI века), Свято-Введенский женский монастырь (основан в XVI веке как Рождественский монастырь, закрыт в 1764 году, возрождён в 2003 году) с церковь Святого Николая Чудотворца (1797); в деревне Маршевицы - деревянная церковь Святой преподобномученницы Анастасии Римляныни (1902). Близ Острова, на берегу озера Горохово, - лыжный и биатлонный центр «Юность» - основное место подготовки сборных России по лыжным гонкам и биатлону в летнее время.

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