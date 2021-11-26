ОРАНЖЕРИ́
Художественный музей в Париже.
Le Musée de l’Orangerie.
Открыт в 1927. Располагается в сохранившейся от дворца Тюильри быв. оранжерее (1852, архитекторы Ф. Буржуа, Л. Висконти), которая использовалась в т. ч. в качестве выставочного зала. По предложению Ж. Клемансо К. Моне выбрал здание для экспонирования подаренного им Франции цикла настенных панно «Нимфеи», после чего началась реконструкция (с 1918, арх. К. Лефевр): в одной половине здания были созданы 2 овальных зала в стиле ар деко для работ Моне, вторая – превращена в галерею. В 1959 и 1963 у Ж. Гийом-Вальтер – вдовы коллекционера и арт-дилера П. Гийома (впоследствии жены промышленника и арх. Ж. Вальтера) для музея было выкуплено большое собрание, включающее произведения Моне, А. Сислея, О. Ренуара, П. Сезанна, А. Матисса, П. Гогена, П. Пикассо, А. Дерена, М. Утрилло, А. Руссо, А. Модильяни, Х. Сутина, М. Лорансен. Для проведения выставок из этого собрания (Гийом-Вальтер сохраняла право пользования коллекцией вплоть до смерти в 1977, после чего коллекция в полном объёме поступила в музей) арх. О. Лааль разделил помещения на 2 уровня и создал выставочное пространство без каких-либо классич. коннотаций, лишив при этом «Нимфеи» естеств. освещения (полное экспонирование собрания стало возможным только с 1984 после очередного технич. обновления помещений). В ходе генеральной реконструкции музея, инициированной хранителем П. Жоржелем (2000–06, архитекторы О. Броше, М. Гуталь), эта ошибка была исправлена, в интерьерах О. создано совр. музейное пространство для экспонирования как работ К. Моне, так и коллекции Гийом-Вальтер. Собрание О. входит в число наиболее представительных экспозиций франц. живописи 2-й пол. 19 – 1-й пол. 20 вв.