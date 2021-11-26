МУДИМБЕ ВУМБИ ЙОКА
МУДИМБЕ ВУМБИ ЙОКА - конголезский писатель.
Пишет на французских и английских языках. Родился в семье горняка. Учился в семинарии бенедиктинского ордена; окончил Университет Лованиум в Киншасе (1964). Учился в Университете Безансона, в Сорбонне; преподавал в университетах Европы. Живёт в США, профессор Университета Дьюк (штат Северная Каролина).
Дебютировал поэтическим сборником «Разрывы» («D ́echirures», 1971 год), насыщенным философской символикой. Большую популярность снискал социально-философский роман «Унесённый течением» («Entre les eaux», 1973 год), пронизанный размышлениями о политике Римско-католической церкви, в котором революционные события в Конго описаны с точки зрения священника-интеллектуала.
Романы «Прекрасные нечистоты» («Le bel immonde», 1976 год), «Скачок» («L’ ́Ecart», 1979 год) и др. посвящены осмыслению жестокости и насилия как атрибутов африканской действительности. Автор публицистических книг «Изобретение Африки» («The invention of Africa», 1988 год), «Идея Африки» («The idea of Africa», 1994 год); мемуаров, исследований по этнографии, антропологии, языкознанию, фольклору, мифологии и др.