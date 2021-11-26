МОРРИС РИЧАРД БРАНДОН

МОРРИС РИЧАРД БРАНДОН - американский ис­то­рик.

В 1924 году окон­чил Городской кол­ледж Нью-Йорка­ , в 1925 году Ко­лум­бий­ский университет, в 1930 году по­лу­чил док­тор­скую сте­пень.

В 1927-1949 годы пре­по­да­вал в Городском кол­лед­же Нью-Йор­ка (профессор с 1947 года), в 1949-1973 годы профессор Ко­лум­бий­ско­го университета . Чи­тал лек­ции в за­пад­но­бер­лин­ском Сво­бод­ном университете и Еврейском университете Иерусалима.

В 1976 году пре­зи­дент Американской ис­то­рической ас­со­циа­ции.

Внёс круп­ный вклад в раз­ра­бот­ку проб­лем ис­то­рии американского пра­ва, Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Северной Аме­ри­ке 1775-1785 годы, об­ра­зо­ва­ния США . Ис­сле­до­вал струк­ту­ру тру­до­вых от­но­ше­ний в США в ко­ло­ни­аль­ную эпо­ху.

Ав­тор ря­да про­све­ти­тель­ских книг для юно­ше­ст­ва, ре­дак­тор «Эн­цик­ло­пе­дии аме­ри­кан­ской ис­то­рии» («Encyclopedia of American history», 1953 год; 7th ed., 1996 год).

Сочинения:

Studies in the history of American law, with special reference to the XVII and XVIII centuries. 2nd ed. Phil., 1959;

The peacema­kers: the great powers and American indepen­dence. N. Y., 1965;

John Jay, the Nation, and the Court. Boston, 1967; The American Revo­lution reconsidered. N. Y., 1967;

The emerging nations and the American Revolution. N. Y., 1970;

Seven who shaped our destiny: the Foun­ding Fathers as revolutionaries. N. Y., 1973;

Government and labor in early America. N. Y., 1981; The forging of the Union, 1781–1789. N. Y., 1987.