МОМИЛЬЯНО , АРНАЛЬДО

Момильяно ( ит . Momigliano) , Арнальдо (05.09.1908, Каральо (Кунео, Италия) — 01.09.1987, Лондон) — историк Античности, историограф. Родился в Пьемонте, в правоверной еврейской семье. Обучаясь в Туринском университете (1925—1929), избрал своей специальностью Античность, обретя учителя в лице Г. Де Санктиса , который передал ему свою кафедру (1931), когда был вынужден оставить университет после отказа принести присягу на верность режиму. Профессором в Турине М. оставался до 1938, когда из-за введения в Италии расовых законов оказался без средств к существованию и в 1939 эмигрировал в Англию. Работал в Оксфорде, Лондоне (с 1951), затем главным образом в Пизе (с 1964) и Чикаго (c 1975), став фигурой поистине международного масштаба. Помимо ряда монографий по греческой, эллинистической, римской и еврейской истории, культуре и религии, всегда с упором на исследование той или иной исторической традиции написал множество рецензий и биографических очерков, составивших несколько увесистых томов. М. умел показать взаимо­связь между содержанием исторического сочинения, контекстом, в котором оно появилось, личностью и творчеством его автора, причем суждения его неизменно лапидарны, точны и полны страсти, независимо от того, пишет ли он о древних историках (начиная с дипломной работы 1929, посвященной Фукидиду ) или о своих современниках (например, в рецензии 1940 на «Римскую революцию» Р. Сайма). Умер в Лондоне, завещав похоронить себя на еврейском кладбище в Кунео. Библиотеку М. приобрела Высшая нормальная школа в Пизе.

Соч. : Filippo il Macedone. Saggio sulla storia greca del IV sec. a.с. Firenze, 1934; Contributo alla storia degli studi classici. Roma, 1955 (и далее: Secondo contributo... 1960; Studies in Historiography. London, 1966; Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico. Vol. I—II. 1966; Quarto contributo... 1969; Quinto contributo... Vol. I—II. 1975; Alien Wisdom. The Limits of Hellenization. Cambridge, 1975; Essays in Ancient and Modern Historiography. Oxford, 1977; Sesto contributo... Vol. I—II. 1980; Settimo contributo... 1984; Ottavo contributo... 1987; On Pagans, Jews and Christians. Chicago, 1987; Nono contributo... / a cura di R. Di Donato. Roma, 1992; Decimo contributo... Vol. I—II / a cura di R. Di Donato. 2012.

Лит. : Arnaldo Momigliano e la sua opera // Rivista storica italiana. 1988. P. 212—446; Brown P. A. Dante Momigliano // Proceedings of the British Academy. Vol. LXXIV. 1988. P. 405—442; Omaggio ad Arnaldo Momigliano. Storia e storiografia sul mondo antico. Como, 1989; Christ K. Arnaldo Momigliano and the History of Historiography // History and Theory. 1991. Vol. 30, №. 4, Beiheft 30: The Presence of the Historian: Essays in Memory of Arnaldo Momigliano. P. 5—12; Bowersock G. W. Momigliano e i suoi cri­tici // Studi storici. 2012. Vol. 53/1. P. 7—24. Е. В. Ляпустина.