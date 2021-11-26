МОДИЛЬЯНИ ФРАНКО

МОДИЛЬЯНИ ФРАНКО - американский эко­но­мист, один из глав­ных пред­ста­ви­те­лей не­окейн­си­ан­ст­ва.

По про­ис­хож­де­нию италья­нец. Окон­чил Рим­ский университет (1939 год) и Но­вую шко­лу со­циаль­ных ис­сле­до­ва­ний в Нью- Йор­ке (1942 год), где за­тем вёл на­учную и пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность до 1949 года (в 1944 году по­лу­чил док­тор­скую сте­пень), од­но­вре­мен­но слу­жил в Иниверситете ми­ро­вых про­блем в Нью-Йор­ке (1945-1948 годы).

Профессор Университета шта­та Ил­ли­нойс (Эр­ба­на - Шам­пейн, 1949-1952 годы) и Се­ве­ро-За­пад­но­го университета (1960-1962 годы) в Эван­сто­не, Тех­но­ло­гического иниверситета Кар­не­ги в Питтс­бур­ге (1952-1960 годы), Мас­са­чу­сет­ско­го тех­но­ло­гического иниверситета (1962-1988 годы).

Пер­вая ста­тья Модильяни «Пред­поч­те­ния ли­к­вид­но­сти и тео­рия про­цен­та и де­нег» (1944 год) спо­соб­ст­во­ва­ла оформ­ле­нию эко­но­мической тео­рии Дж. М. Кейн­са в стан­дарт­ную мак­ро­эко­но­мическую мо­дель Дж.Р. Хик­са и А. Хан­се­на.

Ста­тья Модильяни «Ко­ле­ба­ния ко­эф­фи­ци­ен­та сбе­ре­же­ния-до­ход» (1949 год) по­ло­жи­ла на­ча­ло раз­ра­бот­ке мо­де­лей «жиз­нен­но­го цик­ла», ко­то­рая бы­ла им про­дол­же­на в 1950-1960-х годах. Модильяни впер­вые объ­яс­нил за­ко­но­мер­но­сти мак­ро­эко­но­мического по­ве­де­ния, ис­хо­дя из об­ра­зо­ва­ния сбе­ре­же­ний отдельных ин­ди­ви­дов, дви­жи­мых мо­ти­вом обес­пе­че­ния по­сто­ян­но­го до­стой­но­го жиз­нен­но­го стан­дар­та. Сбе­ре­же­ния от­ра­жа­ют раз­ни­цу ме­ж­ду ста­биль­ным же­ла­тель­ным уров­нем по­треб­ле­ния и из­ме­няю­щим­ся уров­нем до­хо­дов, ко­то­рый для тру­до­спо­соб­ных воз­рас­тов по­вы­ша­ет­ся с уси­ле­ни­ем тем­пов эко­но­мического рос­та.

Модильяни пред­ло­жил фор­му­лу «мо­ло­дые сбе­ре­га­ют, ста­рые рас­тра­чи­ва­ют», ко­то­рая оз­на­ча­ет, что нор­ма сбе­ре­же­ний ра­бо­таю­щих по­вы­ша­ет­ся с рос­том их до­хо­дов; вы­шед­шие же на пен­сию пе­ре­ста­ют сбе­ре­гать, что­бы со­хра­нить свой сло­жив­ший­ся уро­вень по­треб­ле­ния, но их рас­хо­ды те­перь со­от­вет­ст­ву­ют бо­лее низ­ко­му уров­ню до­хо­дов в про­шед­шем пе­рио­де. Ги­по­те­за «сбе­ре­же­ний в про­цес­се жиз­нен­но­го цик­ла» бы­ла ин­тег­ри­ро­ва­на с кон­цеп­ци­ей «де­мон­ст­ра­ци­он­но­го эф­фек­та» Дж. Дью­зен­бер­ри (влия­ние при­над­леж­но­сти к оп­ре­де­лён­ной со­ци­аль­ной груп­пе на со­от­но­ше­ние те­ку­ще­го по­треб­ле­ния и до­хо­да) и раз­ви­та Модильяни при­ме­нитель­но к меж­стра­но­вым раз­ли­чи­ям и тес­ти­ро­ва­нию аль­тер­на­тив­ных пен­си­он­ных про­грамм.

За­ло­жив­ший вме­сте с М. Мил­ле­ром ос­но­вы современной тео­рии кор­по­ра­тив­ных фи­нан­сов, Модильяни де­таль­но ис­сле­до­вал мо­не­тар­ные ас­пек­ты мак­ро­эко­но­мического по­ве­де­ния, от­вер­гая при этом уп­ро­щен­че­ский под­ход мо­не­та­риз­ма. Ста­тья Модильяни «Воз­мож­ность пред­ви­де­ния со­ци­аль­ных со­бы­тий» (1954 год) бы­ла взя­та на воо­ру­же­ние сто­рон­ни­ка­ми «шко­лы ра­цио­наль­ных ожи­да­ний», от­вер­гав­ши­ми спо­соб­ность государства вме­ша­тель­ст­ва улуч­шить функ­цио­ни­ро­ва­ние эко­но­ми­ки, по­сколь­ку ра­цио­наль­ные ин­ди­ви­ды, пред­ви­дя пра­ви­тель­ст­вен­ные дей­ст­вия, пред­при­мут ней­тра­ли­зую­щие ме­ры. Но сам Модильяни ка­те­го­ри­че­ски от­ри­цал по­доб­ные вы­во­ды, от­стаи­вая ста­би­ли­за­ци­он­ную ак­тив­ность го­су­дар­ст­ва, и раз­ра­бо­тал по за­ка­зу Фе­де­раль­ной ре­зерв­ной сис­те­мы и при под­держ­ке Мас­са­чу­сет­ско­го тех­но­ло­гического иниверситета, Пен­силь­ван­ско­го университета и Со­ве­та по ис­сле­до­ва­ни­ям в об­лас­ти об­щественных на­ук круп­но­мас­штаб­ную эко­но­мет­рическую мо­дель эко­но­ми­ки США для ко­ор­ди­на­ции различных ас­пек­тов мак­ро­эко­но­мической по­ли­ти­ки.

Кри­ти­ка по­сле­до­ва­те­лей М. Фрид­ме­на и Р. Лу­ка­са бы­ла по­ды­то­же­на Модильяни Франко в книге «Де­ба­ты по по­во­ду ста­би­ли­за­ци­он­ной по­ли­ти­ки» (1986 год). Н о­бе­лев­ская пр емия (1985 год).

Сочинения:

The collected papers. Camb. (Mass.), 1980–2005–. Vol. 1–6–;

Сколь­ко сто­ит фир­ма? M., 2001 (совм. с М. Мил­ле­ром);

Жиз­нен­ный цикл, лич­ные сбе­ре­же­ния и бо­гат­ст­во на­ции // Ми­ро­вая эко­но­ми­че­ская мысль. Cквозь приз­му ве­ков. М., 2004. Т. 5. Кн. 1.