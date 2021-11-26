МЕШТЕРХАЗИ ЛАЙОШ

МЕШТЕРХАЗИ ЛАЙОШ - венгерский пи­са­тель.

Окон­чил Бу­да­пешт­ский университет (1937 год). По­сле 1945 года ра­бо­тал жур­на­ли­стом, ре­дак­то­ром; в 1945-1947 годах на­хо­дил­ся на партийной ра­бо­те (сек­ре­тарь рай­ко­ма Ком­му­ни­стической пар­тии Венг­рии). Пе­ча­тал­ся c 1951 года [сборник рас­ска­зов «Без чу­дес» («Csodák nélkül»)]. Во мно­гих со­чи­не­ни­ях от­дал дань эс­те­ти­ке со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма : ад­ре­со­ван­ный юно­ше­ст­ву ро­ман о ге­ро­ях Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года «В не­сколь­ких ша­гах гра­ни­ца» («Pár lépés a határ», 1958 год, русский перевод 1959 года) и прочих. Твор­че­ст­во Мештерхази 1960-1970-х годов от­ли­ча­ют тон­кий пси­хо­ло­гизм, склон­ность к ино­ска­за­нию: ро­ма­ны «По­ра не­вин­но­сти» («Az ártatlanság kora», 1963 год), «По­ра воз­му­жа­ния» («Férfikor», 1967 год), «От­цов­ское серд­це» («Apaszív», 1971 год); сборник фан­та­стических по­вес­тей и рас­ска­зов «Сем­пи­тер­нин» («Sempiternin», 1975 год) и другие. Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Мештерхази - фи­лософский ро­ман «За­гад­ка Про­ме­тея» («A Pro­mé­the­usz-rejtély», 1973 год, русский перевод 1976 года). Сре­ди других со­чи­не­ний: сборник рас­ска­зов «Вер­ность» («Hűség», 1952 год), ро­ман «Свет­лые вет­ры» («Fényes szellők», 1956 год), сборники эс­се и пуб­ли­ци­сти­ки: «Го­во­рить без при­гла­ше­ния» («Szólni szólítatlan», 1975 год), «Ло­ги­ка пат­рио­тиз­ма» («A ha­za­fiság logi­kája», 1983 год); дра­мы: «Один­на­дца­тая за­по­ведь» («A tizenegyedik pa­ran­csolat», 1961 год, русский перевод 1962 года).

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1977;

Бе­ру сло­во. М., 1987.