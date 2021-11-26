МЕЛУ НЕТУ, Мело Нето Жуан Кабрал ди

Бразильский по­эт.

Ро­дил­ся в бо­га­той ари­сто­кра­тич. се­мье. В 1942 пе­ре­ехал в Рио-де-Жа­ней­ро, где по­зна­ко­мил­ся с К. Друм­мон­дом ди Ан­д­ра­ди , ока­зав­шим ре­шаю­щее влия­ние на его ста­нов­ле­ние как по­эта. В 1940–70-х гг. ра­бо­тал ди­пло­ма­том в Ис­па­нии; в Бар­се­ло­не сбли­зил­ся с Х. Ми­ро, ос­но­вал собств. ти­по­гра­фию. С нач. 1990-х гг. тя­же­ло бо­лел, ут­ра­тил зре­ние.

Лит. де­бют М. Н. – по­этич. сб. «Ка­мень сна» («Pedra do sono», 1942). Ран­ние сти­хо­тво­ре­ния М. Н., от­ме­чен­ные по­вы­шен­ным ин­те­ре­сом к фор­маль­ным экс­пе­ри­мен­там, вклю­ча­ют про­ник­ну­тые ду­хом сюр­реа­лиз­ма раз­мыш­ле­ния о со­от­но­ше­нии соз­на­тель­но­го и бес­соз­на­тель­но­го в пси­хо­ло­гии че­ло­ве­ка, о при­ро­де по­этич. вдох­но­ве­ния: сб-ки «Ин­же­нер» («O engenheiro», 1945), «Пси­хо­ло­гия со­чи­ни­тель­ст­ва с фа­бу­лой об Ам­фио­не и Ан­ти­одой» («Psicologia da composi- ção com a f ́abula de Anfion e Antiode», 1947), «Трое не­сча­ст­ных влюб­лён­ных» («Os tr ̂es mal-amados», 1943, изд. в 1954). С 1950-х гг. в цен­тре твор­че­ст­ва М. Н. – на­сущ­ные про­бле­мы браз. об­ще­ст­ва: сб. «Пёс без перь­ев» («O cão sem plumas», 1950) о тя­жё­лых ус­ло­ви­ях жиз­ни на севе­ро-вос­то­ке Бра­зи­лии; на­пи­сан­ная в фор­ме мо­но­ло­га ре­ки по­эма «Ре­ка, или Ре­ля­ция о пу­те­ше­ст­вии, со­вер­шён­ном ре­кой Ка­пи­ба­ри­бе от её ис­то­ков до го­ро­да Ре­си­фе» («O Rio, ou Relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente а̀ cidade do Recife», 1954) о бес­ко­неч­ных го­ре­стях бра­зиль­цев. Нац. ха­рак­тер во­пло­тил в сти­хотв. дра­ме «Смерть и жизнь Су­ро­вых» («Morte e vida Severina», 1956, экранизирована в 1977, 1981), соз­дан­ной в тра­ди­ци­ях пор­туг. ср.-век. и ре­нес­санс­ных ауто, а так­же в сб-ках «Пей­за­жи с фи­гу­ра­ми» («Paisagens com figuras», 1956), «Вос­пи­та­ние кам­нем» («A Educa­ç ̃ao pe­la Pedra», 1966) и др. Сре­ди позд­них сочинений: «Ау­то о бра­те» («Auto do frade», 1984), по­этич. сб-ки «Се­ви­лья в пу­ти» («Sevilha andando», 1989), «Путь по Се­ви­лье» («Andando Sevilha», 1994) и др.

Сочинение:

Poesias completas. Rio de J., 1975–1988. [Vol. 1–2].

Автор статьи: М. Ф. Надъ­яр­ных.