МАЗУР КУРТ

МАЗУР КУРТ - немецкий ди­ри­жёр.

В 1946-1948 годах учил­ся в Выс­шей шко­ле музыки в Лейп­ци­ге у X. Бон­гар­ца и К. Зол­да­на (ди­ри­жи­ро­ва­ние), А. Ма­ца (ком­по­зи­ция), З. Грун­дай­са и Ф. Лан­ге­ра (фортепиано). С 1975 года профессор там же. Ис­пы­тал влия­ние Е.А. Мра­вин­ско­го.

Ра­бо­тал в «Лан­де­стеа­тер» в Гал­ле (1948-1951 годы), городских те­ат­рах Эр­фур­та (1951-1953 годы) и Лейп­ци­га (1953-1955 годы), Дрез­ден­ском фи­лар­мо­ническом ор­ке­ст­ре (1955-1958 годы; в 1967-1972 годах главный ди­ри­жёр). Музыкальный руководитель Мек­лен­бург­ско­го государственного те­ат­ра в Шве­ри­не (1958-1960 годы) и «Ко­ми­ше опер» в Бер­ли­не (1960-1964 годы; по при­гла­ше­нию В. Фель­зен­штей­на).

Ми­ро­вую из­вест­ность по­лу­чил как главный ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра лейп­циг­ско­го «Ге­ванд­хау­за» (1970-1996 годы; почетное зва­ние по­жиз­нен­но­го ди­ри­жё­ра), с ко­то­рым мно­го га­ст­ро­ли­ро­вал, в том числе не­од­но­крат­но в СССР.

Об­ла­дая ав­то­ри­те­том об­щественного ли­де­ра, со­дей­ст­во­вал не­на­силь­ст­вен­но­му ха­рак­те­ру мас­со­вых вы­сту­п­ле­ний оп­по­зи­ции про­тив пра­ви­тель­ст­ва ГДР (Лейп­циг, октябрь 1989 года).

В 1991-2002 годы главный ди­ри­жёр Нью-Йорк­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра (почетное зва­ние по­жиз­нен­но­го музыкального ру­ко­во­ди­те­ля), в 2000-2007 годы музыкальный руководитель Лон­дон­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра, в 2002-2008 годы - Национального ор­ке­ст­ра Фран­ции (в 2003 году га­ст­ро­ли­ро­вал в Рос­сии). Вы­сту­па­ет с ве­ду­щи­ми ор­ке­ст­ра­ми ми­ра (с конца 1960-х годов; в 2005 году ис­пол­нил 6-ю сим­фо­нию П.И. Чай­ков­ско­го с Боль­шим сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром Рос­сии в Мо­ск­ве), уча­ст­ву­ет в ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лях, в том числе в Зальц­бур­ге (1970 год, 1986 год, 1996 год). Пред­се­да­тель Ме­ж­ду­народного общества Бет­хо­ве­на в Бон­не (с 2004 года).

Один из круп­ней­ших ди­ри­жё­ров конца XX - начала XXI веков. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - со­чи­не­ния Л. ван Бет­хо­ве­на (цикл всех сим­фо­ний, ау­дио­за­пись), И. Брам­са, А. Брук­не­ра, Ф. Мен­дель­со­на, А. Двор­жа­ка, П.И. Чай­ков­ско­го, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, С.С. Про­кофь­е­ва, современных ком­по­зи­то­ров (в том числе С.А. Гу­бай­ду­ли­ной).

Сре­ди многих ау­дио­за­пи­сей - опе­ры (пол­но­стью) «Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на, «Ари­ад­на на На­ксо­се» Р. Штрау­са.

Ко­ман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1997 год).

О жиз­ни и твор­че­ст­ве Мазура снят до­ку­мен­таль­ный фильм «Пу­те­ше­ст­вия в про­цес­се про­слу­ши­ва­ния - Курт Ма­зур» (2009 год, режиссер А. Брой­ер).