МАТУТЕ АНА МАРИЯ
МАТУТЕ АНА МАРИЯ - испанская писательница.
Родилась в семье фабриканта. Раннее творчество Матуте, одной из самых ярких представительниц реализма в испанской литературе, пронизано пессимизмом: осмысляя положение Испании в период гражданской войны, а также потрясения 1930-1940-х годов, писательница анализирует влияние насилия на человека, вынужденного приспосабливаться к условиям диктатуры.
Критика режима Ф. Франко звучит в дебютном романе М. «Авели» («Los Abel», 1948 год), а также в романе «Мёртвые сыновья» («Los hijos muertos», 1958 год, русский перевод 1964 год). Внимание к насущным проблемам испанского послевоенного общества, одержимого страстью к наживе, характерно для трилогии «Торгаши» («Los mercaderes»): романы «Первые воспоминания» («Primera memoria», 1960 год), «Солдаты оплакивают ночь» («Los soldados lloran de noche», 1964 год), «Ловушка» («La trampa», 1969 год, русский перевод 1974 год).
В историческом романе «Башенные часы» («La torre vigía», 1971 год) Матуте анализирует социальные проблемы средневековой Европы, проводя параллели с современностью. Большой резонанс получила аллегорическая эпопея «Забытый король Гуду» («Olvidado rey Gudú», 1996 год), в которой Матуте мастерски использовала традиции волшебных сказок и жанра фэнтези.
Автор многочисленных сборников рассказов для детей: «Глупые дети» («Los niños tontos», 1956 год), «Паулина, мир и звёзды» («Paulina, el mundo y las estrellas», 1960 год) и др.
Сочинения:
Obra completa. Barcelona, 1971. Vol. 1–5.