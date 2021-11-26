МАРТИНЕС ЭСТРАДА ЭСЕКЬЕЛЬ

МАРТИНЕС ЭСТРАДА ЭСЕКЬЕЛЬ - аргентинский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье фер­ме­ров. Учил­ся в кол­лед­же в Бу­энос-Ай­ре­се (не окон­чил из-за фи­нан­совых за­труд­не­ний). Пре­по­да­вал литературу в университетах Ла-Пла­ты (1924-1946 годы) и Ба­ия-Блан­ки (1956-1963 годы). Председатель Сою­за пи­са­те­лей Ар­ген­ти­ны (1944-1945 годы). В 1950-х годах жил на Ку­бе, ак­тив­но под­дер­жи­вал ку­бинскую ре­во­лю­цию .

Ран­нее твор­че­ст­во Мартинеса, ис­пы­тав­ше­го влия­ние фи­ло­со­фии Ф. Ниц­ше , вы­дер­жа­но в тра­ди­ци­ях мо­дер­низ­ма : по­этические сборники «Зо­ло­то и ка­мень» («Оro y piedra», 1918 год), «Мо­ти­вы не­ба» («Motivos del cielo», 1924 год), «Ар­ген­ти­на» («Argentina», 1927 год) и др. С 1930-х годов Мартинес об­ра­тил­ся пре­имущественно к эс­сеи­сти­ке и пуб­ли­ци­сти­ке , в цен­тре ко­торой - со­ци­аль­ные про­бле­мы Ар­ген­ти­ны, раз­мыш­ле­ния о латиноамериканской литературе и куль­ту­ре: кни­ги «Рент­ге­но­ско­пия пам­пы» («Radiografía de la pampa», 1933 год), «Сар­мь­ен­то» («Sarmiento», 1946 год), «Па­но­ра­ма ли­те­ра­ту­ры» («Panorama de las literaturas», 1946 год); «Смерть и пре­об­ра­же­ние Мар­ти­на Фьер­ро» («Muerte y trans­figuración de Martín Fierro», 1947 год), по­свя­щён­ная твор­че­ст­ву Х. Р. Эр­нан­де­са; «Мар­ти-ре­во­лю­цио­нер» («Martí re­vo­lu­cio­na­rio», 1967 год) о Х. Мар­ти, и др.

Сочинения:

Cuentos completos. Madrid, 1975.