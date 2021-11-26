МАРТИНЕС ЭСТРАДА ЭСЕКЬЕЛЬ
МАРТИНЕС ЭСТРАДА ЭСЕКЬЕЛЬ - аргентинский писатель.
Родился в семье фермеров. Учился в колледже в Буэнос-Айресе (не окончил из-за финансовых затруднений). Преподавал литературу в университетах Ла-Платы (1924-1946 годы) и Баия-Бланки (1956-1963 годы). Председатель Союза писателей Аргентины (1944-1945 годы). В 1950-х годах жил на Кубе, активно поддерживал кубинскую революцию.
Раннее творчество Мартинеса, испытавшего влияние философии Ф. Ницше, выдержано в традициях модернизма: поэтические сборники «Золото и камень» («Оro y piedra», 1918 год), «Мотивы неба» («Motivos del cielo», 1924 год), «Аргентина» («Argentina», 1927 год) и др. С 1930-х годов Мартинес обратился преимущественно к эссеистике и публицистике, в центре которой - социальные проблемы Аргентины, размышления о латиноамериканской литературе и культуре: книги «Рентгеноскопия пампы» («Radiografía de la pampa», 1933 год), «Сармьенто» («Sarmiento», 1946 год), «Панорама литературы» («Panorama de las literaturas», 1946 год); «Смерть и преображение Мартина Фьерро» («Muerte y transfiguración de Martín Fierro», 1947 год), посвящённая творчеству Х. Р. Эрнандеса; «Марти-революционер» («Martí revolucionario», 1967 год) о Х. Марти, и др.
Сочинения:
Cuentos completos. Madrid, 1975.