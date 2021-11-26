МАРШАЛЛ АЛАН

МАРШАЛЛ АЛАН - ав­ст­ралийский пи­са­тель.

Из се­мьи объ­езд­чи­ка ло­ша­дей; в 6 лет пе­ре­бо­лел по­лио­мие­ли­том. В 16 лет пе­ре­ехал в Мель­бурн, где по­се­щал бух­гал­тер­ские кур­сы в кол­лед­же. Ра­бо­тал бух­гал­те­ром на обув­ной фаб­ри­ке, в 1940-х годах - жур­на­ли­стом фрон­то­вой га­зе­ты. Впе­чат­ле­ния от пу­те­ше­ст­вий Маршалла по Северной Ав­ст­ра­лии лег­ли в ос­но­ву пу­те­вых за­ме­ток «Это мой на­род» («These are my people», 1944 год). В книге очер­ков «Мы та­кие же лю­ди» («Ourselves writ strange», 1948 год, русский перевод 1965 год) Маршалл вы­сту­пил в за­щи­ту ав­ст­ралийских або­ри­ге­нов, ле­ген­ды ко­то­рых со­брал и пе­ре­ра­бо­тал в сборнике «Лю­ди не­за­па­мят­ных вре­мён» («People of the dream time», 1952 год, русский перевод 1958 год).

Ху­дожественная про­за Маршалла про­дол­жи­ла тра­ди­ции Г. Ло­усо­на. В со­ци­аль­ном ро­ма­не «Как пре­крас­ны твои нож­ки» («How beautiful are thy feet», 1949 год) реа­ли­стич­но опи­са­но по­ло­же­ние ра­бо­чих Мель­бур­на. Наи­боль­шую из­вест­ность Маршаллу при­нес­ла ав­то­био­гра­фическая три­ло­гия, про­ник­ну­тая гу­ма­ни­стическим па­фо­сом, ве­рой в воз­мож­ность взаи­мо­по­ни­ма­ния ме­ж­ду людь­ми: ро­ма­ны «Я умею пры­гать че­рез лу­жи» («I can jump pudd­les», 1955 год, русский перевод 1958 год; мно­го­численные эк­ра­ни­за­ции), «Это тра­ва, что по­всю­ду рас­тёт» («This is the grass», 1962 год), «В серд­це мо­ём» («In mine own heart», 1963 год).

Ав­тор книг для де­тей «Рас­ска­жи нам об ин­дю­ке, Джо» («Tell us about the tur­key, Jo», 1946 год), «Как ты там, Эн­ди?» («How’s Andy going?», 1956 год), «Шё­пот на вет­ру» («Whispering in the wind», 1969 год), «Бо­рись за жизнь» («Fight for life», 1972 год); юмо­ри­стических очер­ков для га­зет и жур­на­лов, ко­то­рые впо­след­ст­вии бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны в сборнике «Встре­ча­ясь с друзь­я­ми» («Bumping into friends», 1950 год), и др.

Сочинения :

Из­бран­ное. М., 1986.