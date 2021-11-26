МАО ДУНЬ
МАО ДУНЬ (псевдоним, настоящее имя Шэнь Яньбин) - китайский писатель, общественный деятель.
Родился в семье врача.
В 1913-1916 годы учился на подготовительном отделении Пекинского университета.
В 1920-1922 годы главный редактор журнала «Сяошо юэбао» («Ежемесячник прозы»). В 1923-1926 годы преподавал в Шанхайском университете. В 1926 году работал в отделе пропаганды ЦК Гоминьдана. В 1927 году уехал в Ухань, стал главным редактором газеты «Миньго жибао» («Китайская республика»).
Дебютировал трилогией повестей «Затмение» («Ши», 1927-1928 годы), в которой показал искания китайской интеллигенции в 1920-е годы. В 1928-1930 годы находился в эмиграции в Японии, где были написаны сборники рассказов «Шиповник» («Е цяньвэй», 1929 год) и «Прошлогодняя трава» («Суман», 1931 год), а также роман «Радуга» («Хун», 1929 год), примыкающие по тематике к трилогии.
В 1930 году стал активным членом Лиги левых писателей Китая. В повестях «Их было трое» («Сань жэнь син», 1931 год), «Путь» («Лу», 1932 год), рассказе «Лавка Линя» («Линь цзя пуцзы», 1932 год) описал последствия финансовой и политической нестабильности в стране; бедственному положению крестьян в условиях экономического кризиса посвящены повести «Суровая зима» («Цань дун», 1932 год), «Весенние шелкопряды» («Чунь цань», 1932 год), «Осенний урожай» («Цю шоу», 1933 год).
Самое значительное произведение Мао Дуня - роман «Перед рассветом» («Цзы е», 1933 год), рисующий масштабную картину жизни Китая начала 1930-х годов.
В 1937-1945 годы занимался издательской и редакторской деятельностью, путешествовал с лекциями по стране, выступал как публицист. В романах «Распад» («Фуши», 1941 год), «Тронуты инеем листья алеют, словно цветы весной» («Шуан е хун сы эръюэ хуа», 1942 год), пьесе «До и после праздника Цинмин» («Цинмин цяньхоу», 1945 год) размышлял о социальных проблемах Китая и перспективах развития страны.
В 1946-1947 годы посетил СССР, опубликовал путевые заметки «Виденное и слышанное в СССР» («Сулянь цзянь вэнь лу», 1948 год).
Министр культуры КНР (1949-1964 годы); во время «культурной революции» подвергся критике и гонениям. Автор книги воспоминаний «Путь, мною пройденный» («Во цзоугодэ даолу», издана в 1981 году), литературно-критических статей [сборники «Ночные заметки» («Е дуо у цзи», 1958 год), «Воодушевление» («Гучуй цзи», 1959 год)].
Сочинения:
Сочинения. М., 1956. Т. 1-3;
Мао Дунь вэнь цзи. Пекин, 1958-1961. Т. 1-10;
Избранное. Л., 1990.