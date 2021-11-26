МАМФОРД ЛЬЮИС
МАМФОРД, МЭМФОРД ЛЬЮИС - американский социолог и культуролог.
Учился в Сити-колледже Нью-Йоркского университета и в Новой школе социальных исследований (Нью-Йорк). Профессор Пенсильванского университета (1951-1961 годы, с перерывами), Массачусетского технологического института (1957-1975 годы, с перерывами), Калифорнийского (Беркли, 1961-1962 годы) и Гарвардского (1965-1971 годы) университетов.
Работы Мамфорда 1920-х годов были посвящены истории утопий, истории американской архитектуры и культуры, творчеству Г. Мелвилла.
С 1930-х годов он обратился к проблемам развития общества, взаимоотношений человека, техники и культуры. Роль техники рассматривалась Мамфордом в отличие как от оптимистически-технократического, так и антитехницистского подхода в широком контексте всей истории человеческой культуры, включающей её нравственные, эстетические и религиозные аспекты, а также с точки зрения качества жизни отдельного человека. Считая, что техника не может быть сведена к орудиям и устройствам по замене двигательных операций, Мамфорд относил к ней и такие её статические компоненты («контейнеры»), как очаг, дом, жертвенник, храм, город, завод и так далее.
Возникновению и развитию языка и различных символических систем Мамфорд придавал гораздо большее значение для становления человеческого общества, чем изготовлению и употреблению орудий. Ритуалы и языки общения заложили основы будущего социального устройства через упорядочивание, коммуникацию и объединение людей в группы. В III-м тысячелетии до нашей эры в Древнем Египте (время пирамид) возникло новое изобретение - «мегамашина», незримая организация тотального управления, включающая политические, хозяйственные, военные и бюрократические компоненты и состоящая (в отличие от механической машин) из живых людей, каждому из которых предписывалась особая функция. В социальной эволюции это означало переход от отдельных деревенских общин к единому иерархическому политическому устройству на огромных территориях. С работой «мегамашины» связан целый ряд других изобретений (общие стандарты мер и весов, территориальные границы, свод законов, письменность, город). При этом, согласно Мамфорду, именно город стал действенной альтернативой «мегамашины», поскольку свойственное ему коллективное сотрудничество на основе добровольного компромисса противостояло механической регламентации и способствовало осмысленному накоплению разнообразных навыков, возможностей и интересов.
Формирование представлений о технике как исключительно о механических устройствах шло параллельно с освоением человеком паровой, электрической и ядерной энергии (XIX-XX веков). Возник миф о всесилии техники, её саморазвитии и неподвластности человеку. Преодоление этого мифа Мамфорд связывал с подчинением техники задачам органического развития, реализации творческих потенций отдельного человека и общества в целом (развёртывание обширной сети добровольных сообществ и ассоциаций, разнообразных инфраструктур общения, восстановление симбиотического взаимодействия человека со средой и тому подобное).
Сочинения:
The story of Utopias. N. Y., 1922. N. Y., 1962;
The golden day. N. Y., 1926. Westport, 1983;
Technics and civilization. N. Y., 1934. Chi.; L., 2010;
The culture of cities. N. Y., 1938. Westport, 1981;
Faith for living. N. Y., 1940;
The condition of man. N. Y., 1944. N. Y., 1973;
City development: studies in disintegration and renewal. N. Y., 1945;
Art and technics. L., 1952. N. Y., 2000;
Sticks and stones: a study of American architecture and civilization. 2nd ed. N. Y., 1955;
The transformations of man. N. Y., 1956;
The city in history: its origins, its transformations, and its prospects. L., 1961;
The urban prospect. N. Y., 1968;
Architecture as a home for man. N. Y., 1975;
My works and days: a personal chronicle. N. Y., 1979;
Истоки урбанизации. Появление города // Смит Р.Л. Наш дом планета Земля. М., 1982;
Миф машины. Техника и развитие человечества. М., 2001.