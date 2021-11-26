МАЛЬКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

МАЛЬКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ - российский и американский ди­ри­жёр, пе­да­гог.

В 1906 году окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербургского университета, в 1909 году - Санкт-Пе­тербургскую консерваторию (по ком­по­зи­ции уче­ник Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, А.К. Ля­до­ва, А.К. Гла­зу­но­ва, по ди­ри­жи­ро­ва­нию - Н.Н. Че­реп­ни­на).

Ста­жи­ро­вал­ся у Н.В. Лы­сен­ко в Кие­ве (1909 год), у Ф. Мот­ля в Мюн­хе­не (1909, 1911 годы). С 1909 года ас­си­стент ди­ри­жё­ра, в 1915-1918 годы ди­ри­жёр Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра. В 1918-1921 годы пре­по­да­вал в Ви­теб­ской народной консерватории, в 1922-1923 годы - в Московской консерватории (ру­ко­во­ди­тель ор­ке­ст­ро­во­го клас­са). В 1925-1929 годы главный ди­ри­жёр Ле­нинградской фи­лар­мо­нии (с 1927 года ди­рек­тор).

Пер­вый ис­пол­ни­тель сим­фо­нии Н.Я. Мяс­ков­ско­го № 5 (1920 год, Мо­ск­ва; под управлением Малько зву­ча­ли так­же сим­фо­нии Мяс­ков­ско­го № 8, № 9, № 10), сим­фо­нии Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча № 1 (1926 год, Ле­нин­град; в 1935 году Малько впер­вые ис­пол­нил её в Лон­до­не). В те же го­ды (1925-1929 годы) профессор Ле­нинградской консерватории.

Сре­ди уче­ни­ков (кон­сер­ва­тор­ских и ча­ст­ных): Л.М. Гинз­бург, А.Ш. Ме­лик-Па­ша­ев, Е.А. Мра­вин­ский, И.А. Му­син , Н.С. Ра­би­но­вич, Б.Э. Хай­кин.

В 1929 году эмиг­ри­ро­вал. С 1928 года при­гла­шён­ный ди­ри­жёр Ор­ке­ст­ра Дат­ско­го ра­дио (Ко­пен­га­ген), ди­ри­жи­ро­вал так­же в Ве­не, Пра­ге, Лон­до­не, Бу­энос-Ай­ре­се. С 1940 года в США (впер­вые вы­сту­пил в Чи­ка­го; гра­ж­да­нин США с 1946 года). Ра­бо­тал с раз­ны­ми американскими ор­ке­ст­ра­ми, в том числе с Бос­тон­ским сим­фо­ни­че­ским (1941-1942 годы). В 1943 году пре­по­да­вал ди­ри­жи­ро­ва­ние в Ме­хи­ко. В 1954-1955 годы ру­ко­во­ди­тель Йорк­шир­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра в Лид­се (Ве­ли­ко­бри­та­ния). С 1957 года главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Сид­нея, с ко­то­рым га­ст­ро­ли­ро­вал (в том числе в 1959 году в СССР).

Сре­ди ау­дио­за­пи­сей пре­об­ла­да­ет русская му­зы­ка XIX-XX веков, в том числе ред­ко ис­пол­няе­мые со­чи­не­ния Р.М. Гли­эра, М.М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва.

С 1965 года в Ко­пен­га­ге­не про­во­дит­ся Кон­курс ди­ри­жё­ров имени Н.А. Маль­ко.

Сочинения:

Вос­по­ми­на­ния о Рим­ском-Кор­са­ко­ве // Со­вет­ская му­зы­ка. 1958. № 8;

Ос­но­вы тех­ни­ки ди­ри­жи­ро­ва­ния. М.; Л., 1965;

A certain art. N. Y., 1966.