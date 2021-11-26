МАКСА ПЛАНКА ОБЩЕСТВО
МАКСА ПЛАНКА ОБЩЕСТВО (Общество по содействию науке имени Макса Планка) - научно-исследовательская организация Германии.
Является преемником (с 1948 года) Общества кайзера Вильгельма (1911 год, Гёттинген). С 1948 года носит имя М. Планка (президент общества в 1930-1937).
Главное представительство Общества Макса Планка находится в Берлине, филиал управления в Мюнхене.
В составе общества (2009 год) свыше 13 тысяч постоянных членов, 82 научных организации (институты, центры, лаборатории и рабочие группы), в том числе 2 учреждения в Италии, 1 - в США, 1 - в Нидерландах.
Общество Макса Планка сотрудничает с университетами и образовательными структурами Германии. Его институты независимы в выборе тем исследований, особое внимание уделяется новым областям науки и знаний, которые ещё не нашли своего места в университетских программах, а также междисциплинарным исследованиям, которые по организационным причинам не могут проводиться силами вузов. Фундаментальные исследования ведутся в следующих областях: биология и медицина; химия, физика, техника; гуманитарные науки (право, психология, история, общественные науки).
Для работы над проектами в институты Общества Макса Планка часто приглашают учёных со стороны, в том числе иностранных. Сотрудничество с зарубежными коллегами и научными центрами осуществляется в рамках специальных ограниченных по времени исследовательских проектов.
Среди членов Общества Макса Планка - 17 лауреатов Нобелевской премии (из них в 1914-1948 годы премии присуждены 15 учёным - членам Общества кайзера Вильгельма), в том числе В. Боте, А. Бутенандт (президент в 1960-1972 годы), О. Ган (президент в 1946-1960 годы), В. Гейзенберг, П. Дебай, П. Крутцен, К. Лоренц, М. Лауэ, Х. Михель, Э. Руска, Т. Хенш, Р. Хубер, М. Эйген, Г. Эртль; российские учёные: член-корреспондент РАН математик Ю.И. Манин, Р.А. Сюняев, Н.В. Тимофеев-Ресовский, В.Е. Фортов и другие.
С 2000 года Общество Макса Планка реализует проект создания на базе ряда институтов и их университетов-партнёров Международных исследовательских школ Макса Планка (Max Planck Research Schools), в задачи которых входит сотрудничество с зарубежными учёными и предоставление им возможностей для написания и защиты в Германии кандидатских диссертаций. К 2009 году создано 55 таких школ.
Обществом Макса Планка учреждены ряд престижных научных наград: медаль А. фон Гарнака (1924 год), Золотая медаль Э. Крепелина (1928 год; присуждается институтом психиатрии Общества Макса Планка); премии - М. Планка (1990 год; присуждается совместно с Обществом Гумбольдта), К. Цюльха (1990 год), Х. Биллинга (1993 год), а также награды молодым учёным: медаль О. Гана (1978 год), премия Д. Рампахера (1984 год).