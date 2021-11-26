МАЭКАВА КУНИО

МАЭКАВА КУНИО - японский архитектор.

Окон­чил То­кий­ский университет (1928 год), ра­бо­тал в мас­тер­ской Ле Кор­бю­зье в Па­риже (1928-1930 годы), где ос­во­ил прин­ци­пы ар­хи­тек­ту­ры со­вре­мен­но­го дви­же­ния, и в ар­хитектурном бю­ро А. Рей­мон­да в То­кио (1930-1935 годы).

Сре­ди ран­них ра­бот - кон­курс­ный про­ект зда­ния Национального му­зея в То­кио (1931 год; не реа­ли­зо­ван) в рус­ле идей Ле Кор­бю­зье. Из­вест­ность по­лу­чил по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны , ко­гда по его ти­по­во­му про­ек­ту про­из­во­ди­лись сбор­ные де­ревянные до­ма (1945-1950 годы), при­зван­ные ли­к­ви­ди­ро­вать не­хват­ку жи­лья. Маэкава по­стро­ил из же­ле­зо­бе­то­на в То­кио зда­ние «Nihon S ̅og ̅o Bank» в рус­ле ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля (1952 год) и мно­го­квар­тир­ный дом в районе Ха­ру­ми (1956 год), со­че­таю­щий струк­ту­ру «жи­лой еди­ни­цы» Ле Кор­бю­зье с эле­мен­та­ми тра­диционного японского жи­ли­ща.

Ра­бо­тая в рус­ле бру­та­лиз­ма, Маэкава воз­вёл зда­ние городской ад­ми­ни­ст­ра­ции в Кио­то (1958-1960 годы) и кон­церт­ный зал Мет­ро­по­ли­тен-фес­ти­вал-холл в То­кио (1958-1961 годы). В про­ек­те учеб­ных кор­пу­сов университета Га­ку­сю­ин в То­кио (1959-1960 годы) Маэкава соз­дал ар­хитектурную ком­по­зи­цию из пра­виль­ных гео­мет­рических объ­ё­мов. Твор­че­ст­во позд­не­го пе­рио­да от­ли­ча­ют бо­лее сдер­жан­ные фор­маль­ные ре­ше­ния (вы­сот­ное зда­ние ком­па­нии «Tokio Marine and Fire Insurance», 1974 год, То­кио) и ин­те­рес к ма­те­риа­лу, в ча­ст­но­сти к кир­пи­чу (То­кий­ский мет­ро­по­ли­тен-му­зей ис­кусств, 1975 год; Му­зей восточно-ази­атского искусства, 1977 год, Кёльн). По­строй­ки Маэкава по­зна­ко­ми­ли японских ар­хи­тек­то­ров с прак­ти­кой про­ек­ти­ро­ва­ния и сти­ле­вы­ми на­прав­ле­ния­ми ар­хи­тек­ту­ры За­па­да середины - второй половины XX века.