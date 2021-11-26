МАДЕРНА БРУНО
МАДЕРНА БРУНО - итальянский дирижёр, композитор, педагог.
В 1932 году дебютировал как дирижёр-вундеркинд с оркестром театра «Ла Скала».
Окончил Римскую консерваторию по классу композиции А. Бустини (1940 год), в 1941-1942 годах совершенствовался у Дж. Ф. Малипьеро; дирижированию учился у Антонио Гварньери в Музыкальной академии Сиены (1941 год) и на международных курсах Г. Шерхена (1948 год).
Дирижировал многими симфоническими оркестрами, участвовал в международных музыкальных фестивалях (в том числе в Танглвуде).
В 1955 году основал (совместно с Л. Берио) Студию музыкальной фонологии в Милане - экспериментальный центр электронной музыки.
В 1945-1952 годах преподавал сольфеджио в Венецианской консерватории, с 1954 года - технику современной композиции и дирижирование на Летних курсах в Дармштадте (с 1952 года также дирижировал концертами Дармштадтского фестиваля), в 1967-1970 годах - дирижирование в «Моцартеуме».
Среди многих аудиозаписей: симфонии № 5, 7, 9 Г. Малера, опера «Лулу» А. Берга (оригинальная редакция), опера «Коронация Поппеи» К. Монтеверди (с коллективом миланского театра «Ла Скала»); среди видеозаписей - телеверсия оперы «Воццек» А. Берга (с коллективом Гамбургской оперы).
С 1950-х годов - один из крупнейших представителей авангардизма; сочинял в технике алеаторики, додекафонии, сериализма. Среди сочинений: оперы - «Сатирикон» (по Петронию; Шевенинген, 1973 год), «Гиперион» («лирика в форме спектакля»; по Ф. Гёльдерлину; задумана как расширяющаяся серия сцен, 1964-1969 годы); для оркестра - «Квадривий» (1969 год), «Аура» (1972 год), «Биограмма» (1972 год); электронные композиции, музыка для радиоспектаклей и драматического театра.