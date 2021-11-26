МАЦУДАЙРА ЁРИЦУНЭ

МАЦУДАЙРА ЁРИЦУНЭ - японский композитор.

По­то­мок сё­гу­нов. Учил­ся в То­кио у К. Ко­ма­цу и А. Н. Че­реп­ни­на (1935 год); по­след­ний спо­соб­ст­во­вал пуб­ли­ка­ции со­чи­не­ний Мацудайра. В 1935-1960 годах один из ру­ко­во­ди­те­лей японского от­де­ле­ния Ме­ж­ду­народного общества современной му­зы­ки (с 1956 года пре­зи­дент).

Во второй половине 1930-х годов Мацудайра ув­лёк­ся японской тра­диционной му­зы­кой, влия­ние ко­то­рой с тех пор ска­зы­ва­лось в его со­чи­не­ни­ях (впер­вые в Со­на­ти­не для флей­ты, 1936 год). В «Те­ме с ва­риа­ция­ми» для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1951 год, пре­мье­ра со­стоя­лась под управлением Г. фон Ка­рая­на) и в по­сле­дую­щих со­чи­не­ни­ях син­те­зи­ро­вал эле­мен­ты му­зы­ки га­га­ку с не­о­клас­си­ци­ст­ской сти­ли­сти­кой, близ­кой М. Ра­ве­лю и Ф. Пу­лен­ку.

Пер­вый в Япо­нии ком­по­зи­тор-аван­гар­дист, ис­поль­зо­вал до­де­ка­фо­нию , се­риа­лизм и другие тех­ни­ки [«Ме­та­мор­фо­зы на те­му сай­ба­ра» для со­пра­но и ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, 1953 год; «Бу­га­ку ку­ми­кё­ку» («Тан­це­валь­ная сюи­та Бу­га­ку») для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, 1960 год]. Сре­ди других со­чи­не­ний: мо­но­опе­ра «Гэнд­зи-мо­но­га­та­ри» (по ро­ма­ну Му­ра­са­ки Си­ки­бу; поставлена в 1997 году, Па­риж), 2 кон­цер­та для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1964, 1980 годы), ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ная, во­каль­ная му­зы­ка, об­ра­бот­ки японских народных ме­ло­дий. Ав­тор книги «Со­вре­мен­ная гар­мо­ния» (1955 год, на японском языке).