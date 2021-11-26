ЛУ ВЭНЬФУ
ЛУ ВЭНЬФУ - китайский писатель.
В 1949-1957 годы работал корреспондентом агентства Синьхуа. Неоднократно подвергался гонениям, во время китайской «культурной революции» жил в ссылке. Дебютировал рассказами в периодике, позднее вошедшими в сборнике «Почёт и слава» («Жунъюй», 1956). На фоне официальной китайской пропагандистской литературы рассказы Лу Вэньфу выделяются психологизмом и трагическим мировосприятием: сборники «Две встречи с Чжоу Таем» («Ар юй Чжоу Тай», 1964), «В глубине переулка» («Сяосян шэньчу», 1980), «Особый суд» («Тэбе фатин», 1982), «Люди из маленьких переулков» («Сяосян жэньу чжи», 1984). В повести «Гурман» («Мэйшицзя», 1983), посвящённой китайскому кулинарному искусству, воссоздана яркая картина жизни Китая в середине XX века Основная тема позднего творчества Лу Вэньфу - анализ причин межличностных конфликтов, взаимосвязь между судьбой страны и отдельного человека: повесть «Колодец» («Цзинь», 1985), роман «Гнездо человека» («Жэньчжи во», 1995).
Сочинения:
Окна на улицу // Встреча в Ланьчжоу. Китайские писатели о молодежи. М., 1987;
Гурман // Взлетающий феникс. М., 1995.