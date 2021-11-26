ЛУ ВЭНЬФУ

ЛУ ВЭНЬФУ - китайский пи­са­тель .

В 1949-1957 годы ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том агент­ст­ва Синьхуа. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся го­не­ни­ям, во вре­мя китайской «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» жил в ссыл­ке. Де­бю­ти­ро­вал рас­ска­за­ми в пе­рио­дике, позд­нее во­шед­шими в сборнике «По­чёт и сла­ва» («Жунъ­юй», 1956). На фо­не офи­ци­аль­ной китайской про­па­ган­ди­ст­ской литературы рас­ска­зы Лу Вэньфу вы­де­ля­ют­ся пси­хо­ло­гиз­мом и тра­ги­че­ским ми­ро­вос­прия­ти­ем: сборники «Две встре­чи с Чжоу Та­ем» («Ар юй Чжоу Тай», 1964), «В глу­би­не пе­ре­ул­ка» («Сяо­сян шэнь­чу», 1980), «Осо­бый суд» («Тэ­бе фа­тин», 1982), «Лю­ди из ма­лень­ких пе­ре­ул­ков» («Сяо­сян жэ­ньу чжи», 1984). В по­вес­ти «Гур­ман» («Мэй­шиц­зя», 1983), по­свя­щён­ной китайскому ку­ли­нар­но­му ис­кус­ст­ву, вос­соз­да­на яр­кая кар­ти­на жиз­ни Ки­тая в середине XX века Основная те­ма позд­не­го твор­че­ст­ва Лу Вэньфу - ана­лиз при­чин меж­лич­но­ст­ных кон­флик­тов, взаи­мо­связь ме­ж­ду судь­бой стра­ны и от­дель­но­го че­ло­ве­ка: по­весть «Ко­ло­дец» («Цзинь», 1985), ро­ман «Гнез­до че­ло­ве­ка» («Жэнь­чжи во», 1995).

Сочинения:

Ок­на на ули­цу // Встре­ча в Лань­чжоу. Ки­тай­ские пи­са­те­ли о мо­ло­де­жи. М., 1987;

Гур­ман // Взле­таю­щий фе­никс. М., 1995.