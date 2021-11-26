ЛИНДГРЕН АСТРИД АННА ЭМИЛИЯ

ЛИНДГРЕН АСТРИД АННА ЭМИЛИЯ (уро­ж­дён­ная Эрикс­сон) - шведская детская писательница .

Из се­мьи фер­ме­ра. Ра­бо­та­ла в ме­ст­ной га­зе­те (1924-1926 годы); за­тем, окон­чив кур­сы сек­ре­та­рей в Сток­голь­ме, - сте­но­гра­фист­кой и сек­ре­тар­шей (с 1928 года). В 1947-1970 годах воз­глав­ля­ла ре­дак­цию дет­ской литературы в издательстве «Рабе́н и Шёг­рен». Не­од­но­крат­но по­се­ща­ла СССР. За­ни­ма­ла ак­тив­ную со­ци­аль­но-по­ли­тическую по­зи­цию; спо­соб­ст­во­ва­ла от­ме­не те­лес­ных на­ка­за­ний для де­тей в Шве­ции (1979), кри­ти­ко­ва­ла шведское на­ло­го­вое за­ко­но­да­тель­ст­во; вы­сту­па­ла про­тив при­сое­ди­не­ния Шве­ции к ЕС.

Де­бю­ти­ро­ва­ла в пе­чати от­час­ти ав­то­био­гра­фической по­ве­стью «Бритт-Ма­ри из­ли­ва­ет ду­шу» («Britt-Ma­ri lättar sitt hjärta», 1944). Ши­ро­кую из­вест­ность сна­ча­ла в Шве­ции, а за­тем и за ру­бе­жом сни­скала по­весть «Пеп­пи Длин­ный­чу­лок» («Pip­pi Lång­strump», 1945, русский перевод 1968) об озор­ной и дерз­кой де­воч­ке, про­ти­во­сто­я­щей ус­лов­но­стям и не­ле­по­стям взрос­ло­го ми­ра. В ос­но­ве повести - уст­ные рас­ска­зы, ко­то­рые Линдгрен со­чи­ня­ла в начале 1940-х годов для сво­ей боль­ной до­че­ри. Позд­нее бы­ли на­пи­са­ны два про­дол­же­ния по­вес­ти, опуб­ли­ко­ван­ные под названием «Кни­га о Пеп­пи Длин­ный­чу­лок» («Bo­ken om Pippi Långstrump», 1952). Для про­из­ве­де­ний Линдгрен, мно­гие из ко­то­рых ста­ли клас­си­кой дет­ской ли­те­ра­ту­ры, ха­рак­тер­ны ор­га­нич­ное со­че­та­ние бо­га­той фан­та­зии с бы­то­вой дос­то­вер­но­стью и тон­ким юмо­ром, от­каз от пря­мо­ли­ней­но­го ди­дак­тиз­ма, пси­хо­ло­гическая глу­би­на, ес­те­ст­вен­ный и не­при­ну­ж­дён­ный стиль: три­ло­гия «Кни­га о Бюл­лер­бю» («Bul­ler­byboken», 1947-1952 годы) о жиз­ни де­тей про­винциального ху­то­ра в пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны ; по­вес­ти «Де­ти с ули­цы Бу­зо­тё­ров» («Barnen på Bråkmakargatan», 1958), «Ма­ди­кен» («Madicken», 1960) и др.

У русских чи­та­те­лей не­из­мен­ной по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся по­вес­ти-сказ­ки, об­ра­зую­щие три­ло­гию «Ма­лыш и Карл­сон, ко­то­рый жи­вёт на кры­ше» [«Lille­bror och Karlsson på taket», 1955-1968 годы, русский перевод 1957-1973 годы; не­од­но­крат­но инс­це­ни­ро­ва­лась и эк­ра­ни­зи­ро­ва­лась, в т. ч. Б.П. Сте­пан­це­вым (ани­ма­ци­он­ная ди­ло­гия 1968-1970 годы)]. В три­ло­гии «Эмиль из Лён­не­бер­ги» («Emil i Lönne­berga», 1960-1970 годы) и осо­бен­но в по­вес­ти о стал­киваю­щем­ся с тём­ны­ми сто­ро­на­ми жиз­ни маль­чи­ке из дет­ско­го при­юта «Рас­мус-бро­дя­га» («Rasmus på luffen», 1956) уси­ли­ва­ет­ся со­ци­аль­но-кри­тический па­фос. Но­вая жан­ро­вая мо­дель де­тек­ти­ва для юно­ше­ст­ва раз­ра­бо­та­на в цик­ле по­вес­тей «Су­пер­сы­щик Блум­квист» («Mäs­ter­detek­tiven Blomkvist», 1946-1953 годы).

Сре­ди других со­чи­не­ний: сборники рас­ска­зов и по­вес­тей «Крош­ка Нильс Карл­сон» («Nils Karls­son-Pyssling», 1949), «Сол­неч­ная по­лян­ка» («Sunnanäng», 1959); фан­та­стические по­вес­ти «Мио, мой Мио» («Mio, min Mio», 1954, эк­ра­ни­за­ция В.А. Грам­ма­ти­ко­ва, 1987), «Бра­тья Льви­ное Серд­це» («Brö­derna Lejonhjär­ta», 1973), а так­же по­весть «Ро­ни, дочь раз­бой­ни­ка» («Ro­nja Rö­var­dotter», 1981), со­че­таю­щая чер­ты тра­диционной сказ­ки, ро­ма­на вос­пи­та­ния, аван­тюр­но­го и раз­бой­ничь­е­го ро­ма­нов. В твор­че­ст­ве Линдгрен ощу­ща­ет­ся влия­ние различных фольк­лор­ных и литературных тра­ди­ций (братья Гримм, С. Ла­гер­лёф, Л. Кэр­ролл, А.А. Милн и др.). Линдгрен при­над­ле­жит к наи­бо­лее из­да­вае­мым пи­сате­лям ми­ра, её со­чи­не­ния пе­ре­ве­де­ны на многие язы­ки; на русский язык пе­ре­во­дят­ся с 1957 года. При жиз­ни Линдгрен ей был по­став­лен па­мят­ник в цен­тре Сток­голь­ма (1996); после кончины писательницы пра­ви­тель­ство Швеции учредило литературную премию её имени.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Från Pippi till Ronja: valda skrifter. Stockh., 1982. Del. 1-5;

Полное собрание сочинений: [В 10 томах]. СПб., 2001-2002;

Det gränslösaste äventy­ret: om bö­cker, läsning och att skriva fö­r barn. Lidingö, 2007.