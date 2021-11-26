ЛИНДГРЕН АСТРИД АННА ЭМИЛИЯ
ЛИНДГРЕН АСТРИД АННА ЭМИЛИЯ (урождённая Эрикссон) - шведская детская писательница.
Из семьи фермера. Работала в местной газете (1924-1926 годы); затем, окончив курсы секретарей в Стокгольме, - стенографисткой и секретаршей (с 1928 года). В 1947-1970 годах возглавляла редакцию детской литературы в издательстве «Рабе́н и Шёгрен». Неоднократно посещала СССР. Занимала активную социально-политическую позицию; способствовала отмене телесных наказаний для детей в Швеции (1979), критиковала шведское налоговое законодательство; выступала против присоединения Швеции к ЕС.
Дебютировала в печати отчасти автобиографической повестью «Бритт-Мари изливает душу» («Britt-Mari lättar sitt hjärta», 1944). Широкую известность сначала в Швеции, а затем и за рубежом снискала повесть «Пеппи Длинныйчулок» («Pippi Långstrump», 1945, русский перевод 1968) об озорной и дерзкой девочке, противостоящей условностям и нелепостям взрослого мира. В основе повести - устные рассказы, которые Линдгрен сочиняла в начале 1940-х годов для своей больной дочери. Позднее были написаны два продолжения повести, опубликованные под названием «Книга о Пеппи Длинныйчулок» («Boken om Pippi Långstrump», 1952). Для произведений Линдгрен, многие из которых стали классикой детской литературы, характерны органичное сочетание богатой фантазии с бытовой достоверностью и тонким юмором, отказ от прямолинейного дидактизма, психологическая глубина, естественный и непринуждённый стиль: трилогия «Книга о Бюллербю» («Bullerbyboken», 1947-1952 годы) о жизни детей провинциального хутора в период 1-й мировой войны; повести «Дети с улицы Бузотёров» («Barnen på Bråkmakargatan», 1958), «Мадикен» («Madicken», 1960) и др.
У русских читателей неизменной популярностью пользуются повести-сказки, образующие трилогию «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» [«Lillebror och Karlsson på taket», 1955-1968 годы, русский перевод 1957-1973 годы; неоднократно инсценировалась и экранизировалась, в т. ч. Б.П. Степанцевым (анимационная дилогия 1968-1970 годы)]. В трилогии «Эмиль из Лённеберги» («Emil i Lönneberga», 1960-1970 годы) и особенно в повести о сталкивающемся с тёмными сторонами жизни мальчике из детского приюта «Расмус-бродяга» («Rasmus på luffen», 1956) усиливается социально-критический пафос. Новая жанровая модель детектива для юношества разработана в цикле повестей «Суперсыщик Блумквист» («Mästerdetektiven Blomkvist», 1946-1953 годы).
Среди других сочинений: сборники рассказов и повестей «Крошка Нильс Карлсон» («Nils Karlsson-Pyssling», 1949), «Солнечная полянка» («Sunnanäng», 1959); фантастические повести «Мио, мой Мио» («Mio, min Mio», 1954, экранизация В.А. Грамматикова, 1987), «Братья Львиное Сердце» («Bröderna Lejonhjärta», 1973), а также повесть «Рони, дочь разбойника» («Ronja Rövardotter», 1981), сочетающая черты традиционной сказки, романа воспитания, авантюрного и разбойничьего романов. В творчестве Линдгрен ощущается влияние различных фольклорных и литературных традиций (братья Гримм, С. Лагерлёф, Л. Кэрролл, А.А. Милн и др.). Линдгрен принадлежит к наиболее издаваемым писателям мира, её сочинения переведены на многие языки; на русский язык переводятся с 1957 года. При жизни Линдгрен ей был поставлен памятник в центре Стокгольма (1996); после кончины писательницы правительство Швеции учредило литературную премию её имени.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Från Pippi till Ronja: valda skrifter. Stockh., 1982. Del. 1-5;
Полное собрание сочинений: [В 10 томах]. СПб., 2001-2002;
Det gränslösaste äventyret: om böcker, läsning och att skriva för barn. Lidingö, 2007.