ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ - УЕФА, состязание сильнейших футбольных команд Европы.

Основной тур­нир в сен­тяб­ре - мае (от­бо­роч­ные иг­ры в ию­ле - ав­гу­сте). Соз­да­на осе­нью 1991 года УЕФА (Ев­ропейским фут­боль­ным сою­зом) с це­лью усо­вер­шен­ст­во­ва­ния Куб­ка ев­ропейских чем­пио­нов, про­во­див­ше­го­ся (с1955 года) по ини­циа­ти­ве (декабрь 1954 года) ре­дак­то­ра французской спор­тив­ной газеты «L’Équipe» Г. Ано. В Куб­ке ев­ропейских чем­пио­нов вы­сту­па­ли по­бе­ди­те­ли национальных чем­пио­на­тов и об­ла­да­тель при­за пре­ды­ду­ще­го се­зо­на. Тур­ни­ры про­во­ди­лись по олим­пий­ской сис­те­ме (про­иг­рав­ший по сум­ме двух встреч - на вы­ез­де и на сво­ём по­ле - вы­бы­вал); го­лы, за­би­тые на чу­жом по­ле, име­ли бо­нус­ное зна­че­ние при ни­чей­ном ис­хо­де про­ти­во­бор­ст­ва (это пра­ви­ло со­хра­не­но и в Лиге чемпионов). Сис­те­ма ро­зы­гры­ша в Лиге чемпионов не­од­но­крат­но из­ме­ня­лась. В современном ва­риан­те (с конца 1990-х годов) в со­стя­за­нии уча­ст­вуют не толь­ко чем­пио­ны ве­ду­щих фут­боль­ных стран Ев­ро­пы, но так­же при­зё­ры и ко­ман­ды, за­няв­шие 4-е ме­ста; ко­ли­че­ст­во ко­манд от стра­ны оп­ре­де­ля­ет таб­ли­ца ко­эф­фи­ци­ен­тов УЕФА, учи­ты­ваю­щая вы­сту­п­ле­ния в ев­ропейских клуб­ных тур­ни­рах за по­след­ние 5 лет. Наи­боль­шее пред­ста­ви­тель­ст­во (на 1.1.2010 года) у чем­пио­на­тов Анг­лии, Ис­па­нии, Ита­лии (по 4 ко­ман­ды). С се­зо­на 2009/2010 годов Рос­сия по­лу­чи­ла пра­во зая­вить трёх пред­ста­ви­те­лей в Лиге чемпионов. Со­стя­за­ния про­во­дят­ся в несколько эта­пов: от­бо­роч­ные иг­ры по олим­пий­ской сис­те­ме; 8 тур­ни­ров (по 4 ко­ман­ды в ка­ж­дом) по 2-кру­го­вой сис­те­ме; по 2 луч­шие ко­ман­ды вы­хо­дят в сле­дую­щий этап по олим­пий­ской сис­те­ме: 1/8 фи­на­ла, 1/4 фи­на­ла, 1/2 фи­на­ла, фи­нал.

По­бе­ди­те­ля­ми тур­ни­ров Ли­ги чем­пио­нов (Куб­ка ев­ропейских чем­пио­нов) ста­но­ви­лись клу­бы: « Ре­ал » (Мад­рид) - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002; «Ми­лан» - 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007; «Ли­вер­пуль» - 1977, 1978, 1981, 1984, 2005; «Аякс» (Ам­стер­дам) - 1971, 1972, 1973, 1995; «Ба­ва­рия» (Мюн­хен) - 1974, 1975, 1976, 2001; «Ман­че­стер Юнай­тед» - 1968, 1999, 2008; «Бен­фи­ка» (Лис­са­бон) - 1961, 1962; «Ин­тер­на­цио­нале» (Ми­лан) - 1964, 1965; «Нот­тин­гем Фо­рест» - 1979, 1980; «Ювен­тус» (Ту­рин) - 1985, 1996; «Пор­ту» - 1987, 2004; «Бар­се­ло­на» - 1992, 2006, 2009; «Сел­тик» (Глаз­го) - 1967; «Фейе­норд» (Рот­тер­дам) - 1970; «Ас­тон Вил­ла» (Бир­мин­гем) - 1982; «Гам­бург» - 1983; ПСВ (Эйн­дхо­вен) - 1988; «Стяуа» (Бу­ха­рест) - 1986; «Црве­на Звез­да» (Бел­град) - 1991; «Олим­пик» (Мар­сель) - 1993; «Бо­рус­сия» (Дор­т­мунд) - 1997. Фи­нал 2008 («Ман­че­стер Юнай­тед» - «Чел­си») со­сто­ял­ся в Мо­ск­ве на ста­дио­не «Луж­ни­ки».

Иллюстрации:

Пре­зи­дент УЕФА М. Пла­ти­ни (слева) и за­щит­ник «Ми­ла­на» П. Маль­ди­ни с куб­ком Ли­ги чем­пио­нов. Мо­ск­ва, 2008. Архив БРЭ.

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