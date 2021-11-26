ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ - УЕФА, состязание сильнейших футбольных команд Европы.
Основной турнир в сентябре - мае (отборочные игры в июле - августе). Создана осенью 1991 года УЕФА (Европейским футбольным союзом) с целью усовершенствования Кубка европейских чемпионов, проводившегося (с1955 года) по инициативе (декабрь 1954 года) редактора французской спортивной газеты «L’Équipe» Г. Ано. В Кубке европейских чемпионов выступали победители национальных чемпионатов и обладатель приза предыдущего сезона. Турниры проводились по олимпийской системе (проигравший по сумме двух встреч - на выезде и на своём поле - выбывал); голы, забитые на чужом поле, имели бонусное значение при ничейном исходе противоборства (это правило сохранено и в Лиге чемпионов). Система розыгрыша в Лиге чемпионов неоднократно изменялась. В современном варианте (с конца 1990-х годов) в состязании участвуют не только чемпионы ведущих футбольных стран Европы, но также призёры и команды, занявшие 4-е места; количество команд от страны определяет таблица коэффициентов УЕФА, учитывающая выступления в европейских клубных турнирах за последние 5 лет. Наибольшее представительство (на 1.1.2010 года) у чемпионатов Англии, Испании, Италии (по 4 команды). С сезона 2009/2010 годов Россия получила право заявить трёх представителей в Лиге чемпионов. Состязания проводятся в несколько этапов: отборочные игры по олимпийской системе; 8 турниров (по 4 команды в каждом) по 2-круговой системе; по 2 лучшие команды выходят в следующий этап по олимпийской системе: 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финал.
Победителями турниров Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) становились клубы: «Реал» (Мадрид) - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002; «Милан» - 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007; «Ливерпуль» - 1977, 1978, 1981, 1984, 2005; «Аякс» (Амстердам) - 1971, 1972, 1973, 1995; «Бавария» (Мюнхен) - 1974, 1975, 1976, 2001; «Манчестер Юнайтед» - 1968, 1999, 2008; «Бенфика» (Лиссабон) - 1961, 1962; «Интернационале» (Милан) - 1964, 1965; «Ноттингем Форест» - 1979, 1980; «Ювентус» (Турин) - 1985, 1996; «Порту» - 1987, 2004; «Барселона» - 1992, 2006, 2009; «Селтик» (Глазго) - 1967; «Фейенорд» (Роттердам) - 1970; «Астон Вилла» (Бирмингем) - 1982; «Гамбург» - 1983; ПСВ (Эйндховен) - 1988; «Стяуа» (Бухарест) - 1986; «Црвена Звезда» (Белград) - 1991; «Олимпик» (Марсель) - 1993; «Боруссия» (Дортмунд) - 1997. Финал 2008 («Манчестер Юнайтед» - «Челси») состоялся в Москве на стадионе «Лужники».
Иллюстрации:
Президент УЕФА М. Платини (слева) и защитник «Милана» П. Мальдини с кубком Лиги чемпионов. Москва, 2008. Архив БРЭ.