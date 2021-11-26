ЛИБЕРА АДАЛЬБЕРТО
ЛИБЕРА АДАЛЬБЕРТО - итальянский архитектор.
Учился на архитектурном отделении Института искусств (1923-1924 годы) и в Высшей школе математики (1924-1925 годы) в Парме, в Высшей школе архитектуры в Риме (1926-1928 годы). Входил в авангардные художественные круги (в 1927 году вступил в миланское архитектурное объединение «Il Gruppo 7»). Переосмысливая классическую традицию в авангардном ключе, трактовал архитектурную классику как структуру, а не декорацию, встав на позиции рационализма. В 1928 году Либера совместно с Г. Минуччи организовал первую итальянскую выставку рациональной архитектуры, основал римскую группу архитекторов-рационалистов, которая в 1930 году вошла в объединение M.I.A.R. (Итальянское движение за рациональную архитектуру; генеральный секретарь объединения).
С начала 1930-х годах Либера занялся архитектурной практикой (начальная школа имени Рафаэля Санти в Тренто, 1931-1934 годы, и др.), с 1932 года сотрудничал с М. Де Ренци: оформление выставки «10-летие фашистской революции», павильоны Италии на Всемирных выставках в Чикаго (1933, совместно с А. Валенте) и в Брюсселе (1935). Принимал участие в архитектурных конкурсах (почтамт на Авентинском холме в Риме, 1933-1934 годы, совместно с Де Ренци, реализован), в т. ч. и для района EUR в Риме (Дворец Конгрессов, 1937-1954 годы, реализован; Триумфальная арка, 1937-1940 годы, и др.). В конце 1930-х годов обратился к традиции средиземноморской жилой архитектуры (Вилла Малапарте на острове Капри, 1938-1940 годы).
В послевоенный период занялся теоретическими исследованиями проблемы социального жилья: в 1949 - начале 1950-х годах работал с А. Фоскини над проектами программы Ina-Casa Национального института страхования (жилой квартал в Тусколано в Риме, 1950-1954 годы). Среди проектов 1950-х годов - здания администрации региона Трентино-Альто-Адидже (1954-1962 годы, Тренто); казначейства в EUR (1958). Либера работал в сфере градостроительства [Олимпийская деревня (1958-1960 годы) и жилой комплекс INCIS (1960-1966 годы) в Риме; оба совместно с Л. Моретти и др.]. Член aкадемии Святого Луки в Риме (1948); преподавал во Флорентийском университете (1953-1962 годы) и университете Сапиенца в Риме (1962-1963 годы).
Иллюстрации:
А. Либера, М. Де Ренци. Почтамт на Авентинском холме в Риме. 1933-1934 годы. Архив БРЭ.
Сочинения:
Verso la casa esatta. Mil., 1945 (coautore)