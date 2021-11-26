ЛИБЕРА АДАЛЬБЕРТО

ЛИБЕРА АДАЛЬБЕРТО - итальянский архитектор .

Учил­ся на ар­хитектурном от­де­ле­нии Института ис­кусств (1923-1924 годы) и в Выс­шей шко­ле ма­те­ма­ти­ки (1924-1925 годы) в Пар­ме, в Выс­шей шко­ле ар­хи­тек­ту­ры в Ри­ме (1926-1928 годы). Вхо­дил в аван­гард­ные ху­дожественные кру­ги (в 1927 году всту­пил в ми­лан­ское ар­хитектурное объ­е­ди­не­ние «Il Grup­po 7»). Пе­ре­ос­мыс­ли­вая клас­сическую тра­ди­цию в аван­гард­ном клю­че, трак­то­вал ар­хитектурную клас­си­ку как струк­ту­ру, а не де­ко­ра­цию, встав на по­зи­ции ра­цио­на­лиз­ма. В 1928 году Либера совместно с Г. Ми­нуч­чи ор­га­ни­зо­вал пер­вую итальянскую вы­став­ку ра­цио­наль­ной ар­хи­тек­ту­ры, ос­но­вал римскую груп­пу ар­хи­тек­то­ров-ра­цио­на­ли­стов, ко­то­рая в 1930 году во­шла в объ­е­ди­не­ние M.I.A.R. (Итальянское дви­же­ние за ра­цио­наль­ную ар­хи­тек­ту­ру; генеральный сек­ре­тарь объ­е­ди­не­ния).

С начала 1930-х годах Либера за­нял­ся ар­хитектурной прак­ти­кой (на­чаль­ная шко­ла имени Ра­фаэ­ля Сан­ти в Трен­то, 1931-1934 годы, и др.), с 1932 года со­труд­ни­чал с М. Де Рен­ци: оформ­ле­ние вы­став­ки «10-ле­тие фа­ши­ст­ской ре­во­лю­ции», па­виль­о­ны Ита­лии на Все­мир­ных вы­став­ках в Чи­ка­го (1933, совместно с А. Ва­лен­те) и в Брюс­се­ле (1935). При­ни­мал уча­стие в ар­хитектурных кон­кур­сах (поч­тамт на Авен­тин­ском хол­ме в Ри­ме, 1933-1934 годы, совместно с Де Рен­ци, реа­ли­зо­ван), в т. ч. и для рай­она EUR в Ри­ме (Дво­рец Кон­грес­сов, 1937-1954 годы, реа­ли­зо­ван; Три­ум­фаль­ная ар­ка, 1937-1940 годы, и др.). В конце 1930-х годов об­ра­тил­ся к тра­ди­ции сре­ди­зем­но­мор­ской жи­лой ар­хи­тек­ту­ры (Вил­ла Ма­ла­пар­те на острове Ка­при, 1938-1940 годы).

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од за­нял­ся тео­ре­тическими ис­сле­до­ва­ния­ми про­бле­мы со­ци­аль­но­го жи­лья: в 1949 - начале 1950-х годах ра­бо­тал с А. Фос­ки­ни над про­ек­та­ми про­грам­мы Ina-Casa Национального института стра­хо­ва­ния (жи­лой квар­тал в Тус­ко­ла­но в Ри­ме, 1950-1954 годы). Сре­ди про­ек­тов 1950-х годов - зда­ния ад­ми­ни­ст­ра­ции ре­гио­на Трен­ти­но-Аль­то-Адид­же (1954-1962 годы, Трен­то); ка­зна­чей­ст­ва в EUR (1958). Либера ра­бо­тал в сфе­ре гра­до­строи­тель­ст­ва [Олим­пий­ская де­рев­ня (1958-1960 годы) и жи­лой ком­плекс INCIS (1960-1966 годы) в Ри­ме; оба совместно с Л. Мо­рет­ти и др.]. Член aкадемии Святого Лу­ки в Ри­ме (1948); пре­по­да­вал во Фло­рен­тий­ском университете (1953-1962 годы) и университете Са­пи­ен­ца в Ри­ме (1962-1963 годы).

Иллюстрации:

А. Ли­бе­ра, М. Де Рен­ци. Поч­тамт на Авен­тин­ском хол­ме в Ри­ме. 1933-1934 годы. Архив БРЭ.

Сочинения:

Verso la casa esatta. Mil., 1945 (coau­tore)